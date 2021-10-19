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Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi - Son Dakika

Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi

19.10.2021 14:04

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki düğünde istek parçayı hemen çalmayan müzisyen Erdal Erdoğan'ın sazını kırıp yüzüne tekme atan H.K. ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili görüntülerin sosyal medyada 'ırkçı saldırı' olarak paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana gelen olayda düğün sahibinin akrabası H.K., müzisyenlerden bir parça çalmalarını istedi. Erdal Erdoğan ise parçayı ilerleyen dakikalarda çalacağını söyledi. Sinirlenen H.K., sazı kırıp Erdoğan'ın yüzünü tekmeledi. Çıkan kavgaya salonda bulunan polisler müdahale etti. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alının H.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olayın Kürtçe şarkı çalınmadığı için yaşandığı öne sürüldü. İddialar üzerine Gaziantep Valiliği, konu ile ilgili açıklama yaptı.

OLAYIN NEDENİ İSTEK PARÇA

Açıklamada, şöyle denildi: "Bazı sosyal medya mecralarında ilimizin İslahiye ilçesinde bir düğünde, bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. 'Irkçı saldırı' şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan, salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K. yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan'ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K. tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır.

"ART NİYETLİ PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00'da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30'a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi

Erdal Erdoğan, Saldırı, Kürtçe, Düğün, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi - Son Dakika
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