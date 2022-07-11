Konya'da düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sona erdi

11.07.2022 12:07
Konya'da düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sona erdi

Akşehir'de düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri şarkıcı Bengü'nün konseriyle son buldu.

Akşehir'de düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri şarkıcı Bengü'nün konseriyle son buldu.

Akşehir Nasreddin Hoca Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen konsere sanatçı Bengü, sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Konserin ardından Belediye Başkanı Salih Akkaya, sanatçıya plaket takdim etti.

Akkaya, şenliklerin sona erdiğini anımsatarak, "Altı gündür yoğun şekilde dolu programlarla baş başaydık. Çok güzel konserlerimiz vardı. Sanatçılarımız iyi ki var ama esas olan sizler iyi ki varsınız. Sizler bu konserleri anlamlı kılıyorsunuz, hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl yine burada aynı gün saatte buluşmak üzere diyorum." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de şenliklerin 63 yıl önce başlatıldığını anımsatarak, uluslararası her yıl bu festivalin sürdüğünü dile getirdi.

YORUMLAR
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Bakan Kurum 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldı Bakan Kurum 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katıldı Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (2) Bakan Kurum, 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde konuştu (2)
Kaynak: AA

Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konya'da düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da düzenlenen 63. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri sona erdi - Son Dakika
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