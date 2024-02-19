Nejat İşler'in son hali şaşırttı - Son Dakika
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Nejat İşler'in son hali şaşırttı

Nejat İşler\'in son hali şaşırttı

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son haliyle görenleri hayrete düşürdü. Saçları dökülen ve sakalları beyazlayan İşler'in son fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kişiler yeni projesi için imaj değişikliği yaptığını iddia ederken, bazıları ise daha önce rol aldığı işlerde saç protezi kullandığını öne sürdü. Nejat İşler, yıllar önce geçirdiği akciğer enfeksiyonu sonrası kilo almış ancak hızla kilo vererek eski formuna yaklaşmıştı.

19.02.2024 20:13
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Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi final yapan sevilen oyuncu Nejat İşler, son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Nejat İşler'in son hali şaşırttı

SAÇLARI PROTEZ MİYDİ?

Son halinde saçları dökülen ve sakalları beyazlayan Nejat İşler'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü.

Aile dizisinde saçları son derece gür olan Nejat İşler'in 1 ayda saçlarının dökülemeyeceği konuşulurken, son fotoğrafındaki farkın nedeni ortaya çıktı.

Nejat İşler'in son hali şaşırttı

Bazı kişiler yeni projesi için imajı değişikliğine gittiğini iddia ederken, bazı kişiler de daha önce rol aldığı işlerde saçlarına protez kullandığını öne sürdü.

Yıllar önce akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 ay yoğun bakımda tedavi gören Nejat İşler, kısa süre içerisinde kilo almış ancak kilolarını hızla vererek eski formuna yaklaşmıştı.

İşte Nejat İşler'in son hali...

Nejat İşler'in son hali şaşırttı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nejat İşler'in son hali şaşırttı - Son Dakika

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