Neşe Aksoy'dan Akciğer Kanseri İtirafı - Son Dakika
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Neşe Aksoy'dan Akciğer Kanseri İtirafı

Neşe Aksoy\'dan Akciğer Kanseri İtirafı

Magazin dünyasının tanınmış isimlerinden Neşe Aksoy, yaklaşık 10 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve yaşadıklarını magazinci.com'daki köşesinde paylaştı. Aksoy, son tahlillerinde yeni kitlelerin görüldüğünü belirterek gelecek süreç hakkında bilgi vermedi.

19.04.2024 21:09
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Yaklaşık 10 ay önce bu illet hastalığa yakalanan Neşe Aksoy magazinci.com'daki köşesinde yaşadıklarını yazdı.

Benden Duyun İstedim diye başlayan Aksoy "On ay önce bana akciğer kanseri teşhisi konulunca, zorlu bir sürece girdim ve yazılarıma ara vermek zorunda kaldım. Biraz toparlanınca yazarım dedim. Ancak son tahlillerimde ameliyat olduğum akciğerimde ve beynimde yeni kitleler görüldü. Bundan sonrası ne olur bilmiyorum." dedi

Oyuncu, magazinci.com'da bir yazı kaleme aldı. İşte o yazı...

https://www.magazinci.com/icerikler/kose-yazilari/nese-aksoy-dal/nese-aksoy-yazdi---benden-duyun-istedim_80952.html

Kaynak: Magazinkolik

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