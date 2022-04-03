Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu

03.04.2022 15:05
Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu

Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu 9 yıl sonra 'Gecenin Ucunda' adlı dizi için ekranda buluşacak.

ALİM Yapım ve TMC Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği, Eylül döneminde Star TV ekranlarında yayına başlayacak olan 'Gecenin Ucunda' dizisinde kanalın yoğun ısrar üzerine; başrol erkek oyuncusu Kadir Doğulu oldu.

Macide rolünü canlandıracak olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kazım karakterine hayat verecek olan Kadir Doğulu 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

2013 - 2014 sezonunda 50 bölüm süren ve halen yurt dışında birçok ülkede ilgiyle izlenen 'Fatih Harbiye' dizisinden sonra yeniden aynı projede başrolü paylaşacak olan ünlü çift çok heyecanlı olduklarını belirttiler.

Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu

YORUMLAR
500
Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü Litvanyalı film yönetmeni Mantas Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Eylül, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:00 Demir doğrama atölyesinde patlama: 13 yaşındaki çocuğun vücudu alev aldı
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:59 Rus heyetinin en yetkili ismi savaşın gidişatı hakkında bilgi verdi: Daha gerçekçi hale gelindi
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 15:12:15. #1.12#
SON DAKİKA: Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement