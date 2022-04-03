Neslihan Atagül'ün Partneri Belli Oldu - Son Dakika

ALİM Yapım ve TMC Film'in ortak yapımcılığını üstlendiği, Eylül döneminde Star TV ekranlarında yayına başlayacak olan 'Gecenin Ucunda' dizisinde kanalın yoğun ısrar üzerine; başrol erkek oyuncusu Kadir Doğulu oldu.

Macide rolünü canlandıracak olan Neslihan Atagül Doğulu ve Kazım karakterine hayat verecek olan Kadir Doğulu 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

2013 - 2014 sezonunda 50 bölüm süren ve halen yurt dışında birçok ülkede ilgiyle izlenen 'Fatih Harbiye' dizisinden sonra yeniden aynı projede başrolü paylaşacak olan ünlü çift çok heyecanlı olduklarını belirttiler.