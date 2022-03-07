Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Cephesinde Flaş Gelişme - Son Dakika

"Sefirin Kızı" dizisinin ardından setlere ara veren Neslihan Atagül, TMC Film'in Star için çekeceği "Gecenin Ucunda" dizisinde başrol oynayacak.

EŞİYLE AYNI PROJEDE YER ALACAK

Yeni yayın döneminde ekrana gelecek olan 'Gecenin Ucunda' adlı dizisiyle ilgili sürpriz olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Neslihan Atagül'ün Alim Yapım adıyla yapım şirketi kuran eşi Kadir Doğulu da bu projede yer alacak. Doğulu eşinin yeni projesine yapım ortağı oldu.

Ünlü çift, bir döneme damgasını vuran 'Fatih Harbiye' dizisinde birlikte rol almışlardı.

SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLEYECEK

Öte yandan diziyi aynı zamanda yazdığı romanlarla da dikkatleri üzerine çeken Başar Başaran ve Emre Özdur kaleme alıyor. İki başarılı yazar, erkek egemen edebiyat dünyasında değeri çok geç anlaşılan kadın yazarlarımızdan Peride Celal'in eseri üzerinde büyük emek vererek uzun zamandır çalışıyor.

Başaran ve Özdur 1960 yılında geçen eseri günümüze uyarladı. Çok güçlü bir kadının etkileyici bir maceraya dönüşen hikayesini ele alan ikili, 60'lardaki öykü günümüzde geçse nasıl olurdu sorusunun cevabını ararken insana dair arzu ve çelişkilerin hiç değişmediğini bir kez daha seyirciye sunacak.

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu kim, nereli, kaç yaşında; Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 yılında Türkiye'nin Mersin şehrinde doğdu. 39 yaşındadır.

İlk olarak 2010'da Kanal D'de başlayan ve ardından Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011'de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu.

Bundan önce Hande Yener'in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV'de yayınlanan Gani Müjde'nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX'ta başlayan ve ardından Show TV'de yayınlanan Fatih Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı.

2015 yılının Şubat ayında ATV'de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı. Kasım 2015'te Star TV'de yayınlanmaya başlayan Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Mehmet Giray Han'ı canlandırmaktadır. 2016 yılında Fox Tv'de yayınlanan "Bana Sevmeyi Anlat" adlı dizide "Alper" rolüne hayat vermiştir. Dizi 30 Ocak 2017'de sona ermiştir. Müzisyen ve modacı olan Kemal Doğulu'nun kardeşidir. Meslektaşı Neslihan Atagül ile evlidir.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkay Atagül isminde bir abisi olan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro okudu. Annesi Beyaz Rus, babası ise Çerkes kökenli olan Atagül 2005 yılında Erberk Ajans'a kayıt yaptırdıktan iki ay sonra da bir reklam filminde oynadı. Dizi oyunculuğuna 2006 yılında Yaprak Dökümü dzisindeki Deniz rolüyle başladı. Ardından, Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Oyuncu" ödülünü almasına olanak sağayan İlk Aşk filminde rol aldı. 2011 Yılında senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı Hayat Devam Ediyor isimli dizide Menderes Samancılar, Fikret Kuşkan gibi usta isimlerle çalıştı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KİM?

Güzel oyuncu 2013 yılında oynadığı Fatih Harbiye isimli dizide başrolü paylaştığı Kadir Doğulu ile tanıştı ve birlikteliğe başladı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 8 Temmuz 2016 tarihinde Kanlıca'daki Ajia Otel'de dünyaevine girdi. Neslihan Atagül'ün Kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğulu aynı zamanda moda programlarında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun da kardeşi.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Yaprak Dökümü (Deniz)

Canım Babam (Pınar)

Fatih Harbiye (Neriman)

Kara Sevda (Nihan Sezin)

Düş Bahçesi

Dip (Bilge)

Sefirin Kızı (Nare)

Senden Bana Kalan

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