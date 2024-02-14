Nesrin Cavadzade'nın tarzı tartışma yarattı - Son Dakika
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Nesrin Cavadzade'nın tarzı tartışma yarattı

Nesrin Cavadzade\'nın tarzı tartışma yarattı

Şahane Hayatım dizisindeki 'Melisa' karakteriyle tanınan oyuncu Nesrin Cavadzade, katıldığı bir davette beyaz elbisesiyle dikkat çekti. Tarzıyla ilgili yapılan yorumlar ise farklılık gösterdi.

14.02.2024 12:15
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Şahane Hayatım dizisinde hayat verdiği 'Melisa' karakteriyle ekranlarda olan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün bir davete katıldı.

İddialı ve cesur tarzıyla da zaman zaman gündeme gelen Cavadzade tarzıyla geceye damga vurdu.

Beyaz elbise giydi

Beyaz bir elbiseyle gecede boy gösteren güzel oyuncu, kombinini beline siyah kurdele takarak ve siyah tül eldivenlerle takarak tamamladı.

Cavadzade'nın tarzına adeta yorum yağdı. Güzel oyuncun tarzı bazı kullanıcılar tarafından beğenilirken bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından hiç beğenilmedi.

Hediye paketi'

Ünlü ismin pozlarına; 'Hediye paketi', 'Hiç olmuş mu?', 'Yanlış seçim' gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Magazinkolik

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