Netflix Türkiye Yönetiminde Beklenmedik Bir Veda - Son Dakika
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Netflix Türkiye Yönetiminde Beklenmedik Bir Veda

Netflix Türkiye Yönetiminde Beklenmedik Bir Veda

Netflix'in Türkiye operasyon sorumlusu Pelin Diştaş, eleştirilerin hedefi olması nedeniyle işten çıkarıldı. Diştaş, uzun süredir projelerde aynı oyunculara yer verdiği için eleştiriler almıştı. 2019'da Netflix'te çalışmaya başlayan Diştaş'ın projeleri arasında Aşk 101, Bir Başkadır ve Kulüp dizileri yer alıyor.

23.05.2024 13:12
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İçerikleriyle dünya çapında yer alan Netflix'in Türkiye yönetiminde beklenmedik bir veda yaşandı. Netflix, bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye operasyon sorumlusu Pelin Diştaş'ı işten çıkardı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcı Pelin Diştaş uzun süredir projelerde hep aynı oyunculara yer verdiği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Pelin Diştaş, 2019'da Türkiye Orijinal İçerik Direktörü olarak Netflix'te çalışmaya başlamıştı. Diştaş'ın projeleri arasında Aşk 101, Bir Başkadır ve Kulüp dizi diziler yer alıyor.

Kaynak: Magazinkolik

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