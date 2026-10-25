Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde

Nev sahne adıyla tanınan Nevzat Doğansoy’un 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar önce katıldığı bir programdaki sözleri yeniden gündeme geldi. Sanatçı, konuşmasında yalnızlığından ve annesiyle ilgili anılarından söz etti.

“ÇOK YALNIZIM, TEKİM”

“100 bin ömrüm olsa aynı şekilde yaşarım” diyen Nev, “Çok yalnızım, tekim” sözleriyle hissettiklerini anlattı. Annesinin kendisini aradığını ve onu hiç yalnız bırakmadığını söyleyen sanatçı, konuşmasında sevdiklerinin kıymetini bilmeye de dikkat çekti.

“SEVDİKLERİNİZE SAHİP ÇIKIN”

Nev, “Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın” diyerek dinleyenlere seslendi. Hayatta haklı çıkmanın ve tartışmaların önemini sorgulayan sanatçının sözleri, vefatının ardından yeniden paylaşıldı.