Üye Girişi
Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı - Son Dakika

Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı

01.02.2022 13:20
Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı

Metaverse Dünyası'nın kapılarından giren manken Duygu Çakmak, NFT dünyasında bir ilke imza atan isimler arasına katıldı. Çakmak, fotoğrafını sanat NFT'si olarak da satışa çıkaran ilk model oldu

Dijital sanatçı ve fotoğrafçı Kaan Özkan, Duygu Çakmak ile çalışarak pozlarından illüstrasyon çalışmaları yaptı. OPENSEA platformunda NFT olarak satışa sunulacak dijital sanat eserleri ünlü mankenın pozlarının illüstrasyon çalışmalarından oluşuyor.

The_illustration_artist koleksiyonundaki NFT'ler Şubat ayından itibaren dijital mecrada satışta olacak. Satışlar sadece crypto para birimi olan Etherium ile yapılabilecek.

Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı

YORUMLAR
500

NFT, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:07 Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
12:13 Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi mi oldu? Başka kimler var?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: Nft'de Türk Model! Bir İlke İmza Attı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement