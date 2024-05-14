Nihat Doğan'ın eşinden ihanet açıklaması - Son Dakika
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Nihat Doğan'ın eşinden ihanet açıklaması

Nihat Doğan\'ın eşinden ihanet açıklaması

Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan, ünlü türkücünün birçok kadınla ilişkisi olduğunu söyleyerek ayrılık nedenini açıkladı. Arzu Doğan, eşinin kadınlarla fotoğraflarını ve yazışmalarını gördükten sonra ayrılma kararı aldığını belirtti. Nihat Doğan ise bu iddialara sessiz kalmayı tercih ediyor.

14.05.2024 17:09
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DurakMedya'da yer alan habere göre Nihat Doğan'ın eşinden ihanet açıklaması geldi. Amin Badikan isimli bir oğulları olan çiftten Arzu Doğan ayrılık nedeni olarak ünlü türkücünün bir çok kadınla ilişkisinin olduğunu söyledi.

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Arzu Doğan, eşi Nihat Doğan'ın kadınlarla fotoğraflarını ve yazışmalarını gördükten sonra ayrılık kararı aldığını belirtti. Doğan "Evet arkadaşlar ayrılma sebebimiz budur. 4 yıl bir ilişkimiz oldu 2 yıl sevgiliydik, aile kurmayı istedik. Nihat Doğan hep çocuk istedi. Sonra evlenmeye karar verdik. Evlendikten sonra çok şeyler ortaya çıkmaya başladı. Sonra her şey ters gitmeye başladı. Yuvamı kurtarmak için hep kendimi kandırıyordum ama bir süre sonra çok şeyden şüphelenmeye başladım.

Nihat Doğan'ın telefonu alıp araştırmaya başladım ve hiç beklemediğim şeyler gördüm. Bir çok kadınla ilişkisi var . ve bu yüzden bu ilişkiyi sonlandırmaya karar verdim " dedi.

Nihat Doğan ise bu ihanet iddiaları ile ilgili sessizliğini koruyor.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nihat Doğan'ın eşinden ihanet açıklaması - Son Dakika

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