Yonca Evcimik: Türkiye'nin İlk Rap Şarkısı Bandıra Bandıra'ydı

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyor. Bu hafta Bambaşka Sohbetler'in müzik dünyanın sevilen ismi Yonca Evcimik oldu. Düvenci, Evcimik hakkında övgülerle bahsederek stüdyosuna davet etti. Düvenci "Nasıl bir çocukluk yaşadın? Kariyerin nasıl başladı?" sorusuyla sohbete başladı. Evcimik "Yaramaz bir çocuktum. İlkokul yıllarında klasik bale eğitimi aldım. Başarılı olduğumdan konservatuara hazırlandım ve birincilikle kazandım. Bale ile başladığım eğitime, tiyatro ve müzikal ile devam ettim. Sonra da Abone şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLK RAP ŞARKISI BANDIRA BANDIRA'YDI"

Ünlü müzisyen, Düvenci'nin "Bale ve tiyatro eğitiminden sonra müzik dünyasına girişin nasıl oldu?" sorusununa "Hedefim sahnede şarkı söylemek, kendi dansçılarımın olmasıydı. Kendimi eğiterek aslında istediğim hedefe ulaşmış oldum" cevabını verdi.

Düvenci geçmişteki şarkıları daha eğlenceli olduğunu söylerken Evcimik " Türkiye'nin ilk rap şarkısı Bandıra Bandıra'ydı" ifadesini kullandı. Programın sonuna doğru hayvan haklarıyla ilgili yorumlarını belirten Evcimik " Hayvanların da birer canı var. İnsanların hissetikleri her şeyi hissediyorlar. Bunun farkında olarak yaşayalım."

Şarkıcı, Düvenci'nin defterine ise "Hayat bir gün, o da bugün. Kıymetini bilelim…" yazdı.