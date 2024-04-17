Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Kendisi gibi müzisyen oğlu Tunç Devrim Yoldaş " Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.
Nur Yoldaş, Sultan-ı Yegah başta olmak üzere, Mihrimah, Saki, Nagehan Bustan Faslı, Nedir Yarabbi Derdim gibi şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu.
Son Dakika › Magazin › Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Cansu Taşkın ile ilişki yaşadığı ortaya çıkan ve boy boy fotoğrafları yayınlanan Yılmaz Erdoğan sessizliğini bozdu. Taşkın ve kardeşine dava açtığı söylentisini yalanlayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl yaşanmış ve sona ermiş bir ilişki garip bir şekilde gündeme geldi. Artık bu konunun kapatılmasını rica ediyorum" dedi.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinden aday olan ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen oyuncu Erdal Beşikçioğlu, başkan olarak ilk nikahını kıydı. Belediyenin hesabından yapılan paylaşımda, Beşikçioğlu'nun Berkay Dinçsoy ve Mine Kaya çiftinin nikahını kıyarak, çiftimize ömür boyu mutluluklar dilediği ifade edildi. Paylaşımda ayrıca çiftin ve ailesinin Erdal Beşikçioğlu ile fotoğrafları da yer aldı.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan çift, düğünlerini unutulmaz kılmak için çiftçilikte kullandıkları traktörü gelin arabası yapmaya karar verdi. Gelin ve damat, traktörle şehir turu yaparak düğün salonuna geldi. Davetliler, süslenmiş traktörün önünde fotoğraf çektirdi.
Geçen ay evlenen ve 8 aylık hamile olan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından aşklarının birinci yılını kutladı. Vuslateri, kızının babasının devlet memuru olduğunu söylemişti.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Yılmaz Erdoğan'ın özel görüntülerinin ifşa edilmesiyle ilgili olarak tepki gösterdi. Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüntülerin izinsiz bir şekilde milyonlarla paylaşılmasının etik olmadığını belirtti.
Netflix, yeni programı Bear Hunt için sunucu Holly Willoughby'e çelikten bir koruma halkası sağlayacak ve güvenlik için 1 milyon sterlin ayıracak. Programda Holly, Bear Grylls ve en az on ünlü, hayatta kalma becerileri öğrenerek çeşitli zorluklara katılacak. Costa Rica'nın ormanlarında artan suikastlar, saldırılar ve mafya cinayetleri nedeniyle özel güvenlik ekipleri, özel araçlar ve güvenli konaklama yerleri gerekecek.
Kırşehir'de Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında kendisine oy vermeyen baldızı ve bacanağına yazdığı şiirle sitem eden çoban, film teklifi aldı. Aydın Battal, film teklifinin kendisini mutlu ettiğini ve Kırşehir'i iyi temsil ettiğini söyledi.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı birlikteliğinden dünyaya gelen ve açtığı babalık davasını kazanan Duygu Nebioğlu, annesini bulabilmek için Müge Anlı'ya seslendi. Anlı da Nebioğlu'na "Kapımız açık" diyerek karşılık verdi.
Brezilyalı internet fenomeni MC Thammy, bir sosyal medya meydan okuması kapsamında ayaklarını 15 dakika boyunca buz ve tuz dolu bir kovaya soktu. Ayaklarında birinci ve ikinci derece yanıklar oluşan fenomen yürüme yetisini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.
Amerikalı pop yıldızı Katy Perry, American Idol programının canlı yayınında bir kıyafet kazası yaşadı. Roman Collins'in performansı sırasında Perry'nin elbisesi bir anda kopunca ünlü isim masanın altına girerek kendini kamufle etti.
Ünlü gazeteci Uğur Dündar'ın Duygu Nebioğlu'nun ablasının babası olduğu iddiaları ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu'nun verdiği röportajda, annesinin evlilik dışı ilişkiden dört çocuğu olduğunu ve bir ablasının da ünlü bir gazeteci olan Uğur Dündar'ın babası olduğunu söyledi. Uğur Dündar ise bu iddialara yanıt vererek Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesini tamamladığını ve biyolojik babalık iddiasını reddettiğini açıkladı.
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