Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı

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Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak. Kendisi gibi müzisyen oğlu Tunç Devrim Yoldaş " Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" dedi.

Nur Yoldaş, Sultan-ı Yegah başta olmak üzere, Mihrimah, Saki, Nagehan Bustan Faslı, Nedir Yarabbi Derdim gibi şarkılarıyla bir döneme damga vurmuştu.