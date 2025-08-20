Nuray Sayarı, eşiyle arasındaki yaş farkı iddialarına son noktayı koydu

Astrolog Nuray Sayarı, geçtiğimiz hafta Almanya'da yaşayan iş insanı Ahmet Destan ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

54 yaşındaki Sayarı, tercih ettiği gelinliğiyle düğün gecesinin en çok konuşulan ismi olmuştu. O gün "Eşim öyle kolay kolay beğenmez, eşim beğendiyse tamam" sözleriyle dikkat çekmişti.

BALAYINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Şimdilerde Alaçatı'da balayında olan Nuray Sayarı, bu kez hakkında ortaya atılan yaş farkı iddialarına yanıt verdi. Eşiyle arasındaki yaşın çok konuşulmasına tepki gösteren Sayarı, şunları söyledi, "Ben 52, kocam 50 yaşında. Kadın erkekten büyük olursa zengin olur derler. Mantık evliliği değil, aşk evliliği yaptım. Bizi çekemeyen anten değil, uydu taksın. Biz aşkımızla destan yazdık"

Sayarı'nın balayından verdiği bu cevap, dedikoduların önüne geçti.