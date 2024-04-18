Nuri Alço, Beyin Kanaması Geçirdiği Hastaneden Taburcu Oluyor - Son Dakika
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Nuri Alço, Beyin Kanaması Geçirdiği Hastaneden Taburcu Oluyor

Nuri Alço, Beyin Kanaması Geçirdiği Hastaneden Taburcu Oluyor

Ünlü oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Alço, tedavisine yoğun bakımda başlandı. Eşi Burcu Alço, yapılan son açıklamada oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.

18.04.2024 19:09
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Usta oyuncu Nuri Alço, Eskişehir'deki evinde rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan ilk muayenede sanatçının beyin kanaması geçirdiği öğrenilmişti.

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir süre yoğun bakımda kalan Alço'nun tedavisi normal odada devam ediyordu.

12 gündür tedavisi süren Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin son durumu paylaştı.

Burcu Alço, yaptığı yeni açıklamada oyuncunun yarın taburcu olacağını duyurdu.

Nuri Alço, Beyin Kanaması Geçirdiği Hastaneden Taburcu Oluyor

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Nuri Alço, Beyin Kanaması Geçirdiği Hastaneden Taburcu Oluyor - Son Dakika

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