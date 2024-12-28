Oyuncu Nurseli İdiz önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gidip yemek yedi. Ancak sipariş ettiği makarnanın kalitesiz olmasına ve mekanın yüksek fiyatlarına isyan etti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Nişantaşı'nda bir mekânda Carbonara adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim. Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL. Türk halkına başarılar diliyorum" dedi.
Son Dakika › Magazin › Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (76)