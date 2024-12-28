Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum - Son Dakika
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Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum

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İstanbul Nişantaşı'nda gittiği bir kafede makarnaya 580 TL veren oyuncu Nurseli İdiz, "Türk halkına başarılar diliyorum" dedi.

28.12.2024 09:53  Güncelleme: 10:00
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Oyuncu Nurseli İdiz önceki gün arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'nda bir mekâna gidip yemek yedi. Ancak sipariş ettiği makarnanın kalitesiz olmasına ve mekanın yüksek fiyatlarına isyan etti.

"TÜRK HALKINA BAŞARILAR DİLİYORUM"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü oyuncu, "Nişantaşı'nda bir mekânda Carbonara adında bir makarna siparişi verdik ancak çok sertti, yiyemedim. Çıkışta kedilere ve köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL, toplam hesap ise 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay ise 116 TL. Türk halkına başarılar diliyorum" dedi.

Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum

Sosyal Medya, Nurseli İdiz, Nişantaşı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (76)

  • Mehmet Yılmaz:
    pişir evinde zor değil 25 tl ye yersin 167 39 Yanıtla
    VillaUmut:
    Yani insan gibi hava almak dostlarla bir yerde oturup alt tarafı makarna yemek için verilen akıl muhteşem! :) İşte sizlere cidden başarılar Mehmet Bey. 11 7
    Zafer Aşık:
    Sen bunu kendine layık görmeye devam et. ... 6 6
    Alparslan:
    evet evinde 25 liraya yiyenler asgarinucretliler ve sen gbi s... bunu idrak edemeycek halde 3 8
    Serkan ergezer :
    MEMOLİ AKIL VERECEĞİNE RECEP TAYYİP ERDOĞAN TELEFON AÇTA EKONOMİYİ DÜZELTSİN 3 7
    Şevket Yıldırım:
    Sen az ye ,belli beyin hamur olmuş 5 4
  • Kuzey efe:
    Makarnayı bedava yemek istiyorsan ,ne yapman gerektiğini biliyorsun. :)))) 104 58 Yanıtla
  • Bayram Sahinoglu:
    demek ki Kendi Türk değil Türk halkına diyor itiraf gibi bir konuşma orasının pahalı olduğunu bildiğin halde gidip reklamını yapıyorsun senin gibilere az bile hesap gelmiş 88 35 Yanıtla
    Efruz Bozkurt:
    mallıkta zirveyi zorlıyorsun bayram 7 6
    Zafer Aşık:
    Bunu mu anladın? 5 5
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