Nurseli İdiz, Yalı Çapkını'nın başrol oyuncularından Mert Ramazan Demir hakkında ağır ifadeler kullandı: Abartıyorlar

Sayısız film ve dizi projesinde yer alan usta oyuncu Nurseli İdiz, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. İdiz, son zamanların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda başrol oynayan Mert Ramazan Demir'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BU ÇOCUĞU BAYA YUKARILARA ÇIKARDILAR AMA BANA ANTİPATİK GELİYOR"

Mert Ramazan Demir'in oyunculuk performansının abartıldığı kadar iyi olmadığını söyleyen Nurseli İdiz, "Ben bir şey bulamadım ama bu çocuğu baya bir yukarlara çıkardılar. Çok genç, birkaç işini daha görmek lazım. Bende bir antipati yaratıyor. Elektrik alamıyorum. Ne aşırı yakışıklı ne de oyunculuğu aşırı iyi... Bunun gibi çok var ama 5-10 sene sonra ne olacağını bilmiyorum. Büyük bir oyunculuk göremedim bir de çocuklara kötülük ediyorlar. O kadar abartılıyorlar ki 10 yıl sonra da bunalıma giriyorlar. Herkesin bir modası, bir dönemi vardır. O dönemde çok yükseliyorlar ondan sonra da yere çakılıyorlar. Bunları hepimiz yaşadık. Bu çocuk bir dizide başarısız olursa bunalıma girer. 20 yıl ortadan yok olduktan sonra dönen birçok insan var. Her şeyi dozunda yaşamak lazım" dedi.

"SELAHATTİN PAŞALI MÜTHİŞ BİR OYUNCU"

Usta oyuncu, yeni dönem oyuncularından en başarılı bulduğu ismin de Ömer dizisinin başrol oyuncusu Selahattin Paşalı olduğunu belirterek "Müthiş bir oyuncu" yorumunu yaptı.