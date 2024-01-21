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Nusret Gökçe'nin Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik adisyon tartışma yarattı - Son Dakika
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Nusret Gökçe'nin Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik adisyon tartışma yarattı

Tuz serpme hareketiyle tanınan Nusret Gökçe, Dubai restoranından paylaştığı 3 milyon TL'lik adisyon, sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı.

Nusret Gökçe\'nin Dubai restoranına ait 3 milyon TL\'lik adisyon tartışma yarattı
21.01.2024 - 15:49,  Güncelleme: 15:54
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Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan ve birçok ülkede restoranı bulunan Nusret Gökçe, Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik bir adisyonu paylaştı. Paylaşım sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yarattı.

ASTROMOMİK FİYATLARLA GÜNDEME GELİYOR

Çırak olarak başladığı sektörde kendi restoranlarını açan ve tuz serpme hareketiyle milyonlarca takipçiye ulaşan Nusret Gökçe, mekanlarındaki astronomik fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.

Nusret Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağızları açık kaldı

3 MİLYON LİRALIK HESAP

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Nusret Gökçe, son olarak Dubai restoranından bir fiş paylaştı. Nusret'in paylaştığı fişteki rakamı görenler gözlerine inanamadı. 398.630 BAU Dirhemi yani 3 milyon TL'lik fiş kullanıcıları kızdırdı.

Nusret, Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağzı açık kaldı
Nusret Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağızları açık kaldı
Nusret Dubai restoranında kesilen fişi yayınladı! Hesabı görenlerin ağızları açık kaldı
YORUMLAR (14)
  • Murat Sarıal: ADAMI ARAPLARI SOYDUGU İÇİN TEBRİK ETMEK YERİNE ELEŞTİRİYORSUNUZ, BİRAZCIK AKLINIZI KULLANINIZ. ARAPLARI HEP BATILILARMI SOYACAK. Yanıtla 47 375
  • ayhan ünlü: buna zaman harcayıp neyi tartışıyorsunuz.adamın parası varmış yemiş.gündem bumu yani. Yanıtla 4 225
  • Mustafa Hekimoglu: İyi de, Petrus 2009 şarabın şişe fiyatı 250.000 TL zaten. İki şişe içilmiş. Petrus 2011 şarabın şişe fiyatı 600.000 TL. Yani üç şişe zaten dışarıdan almış olsan fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu şişelerin bir de restorantta içildiği düşünülürse adisyon astronomik değil bence. Makul fiyat. Düşünsenize; 2 myon TL'lik içkiler tutuyor sadece. Bu da piyasaya göre gayet normal. Yanıtla 17 160
  • Rıza Özdemir: Ben bir emekliyim ne bu haberi nede savunup yada karşı çıkanları sevmedim. Sizlerden 10.000 tlye nasıl ölmeden yaşarız onu söliyin. Yanıtla 18 122
  • Hakan Uzuner: Aferin Nusret yürü kim tutar seni.... En azından araplardan alıyorsun parayı.... Birde bizim buraları, yani bodrum, fetiye vb. Yerleri gezinde görün... neyi kaç liraya yiyorlar. Bundan aşağı değildir... Yanıtla 8 99
  • Mustafa Hekimoglu: Ayrıca golden Steak dedikleri, altın tozu ya da altın yaprakla bezenmiş biftek. Yanıtla 13 57
  • Özgür Arıca: satana da yiyene de içenede ödeyene de yuh olsun rıza beye katılıyourm benim ekleyeceğim görgüsüzlük diz boyu ama yakıştırıyorlar karekterlerine herhalde... Yanıtla 7 33
  • Özcan Kuvan: Sağlam yemiş dayılar afiyet olsun. Para var huzur var adamlarda. Yanıtla 4 32
  • Muhammed Tayfun: 398 bin 3 milyon değil , 3 milyon hesap mı olur :) Yanıtla 5 9
  • Harun Gür: Demek kazancın iyi ki fiyat normal diyebiliyorsun. Vatandas halk ekmek kuyruklarında bekliyor. Maliye senin kazancini incelsin. Burdan ihbar ediyorum. 1 2
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Nusret Gökçe, Dubai, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret Gökçe'nin Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik adisyon tartışma yarattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nusret Gökçe'nin Dubai restoranına ait 3 milyon TL'lik adisyon tartışma yarattı - Son Dakika
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