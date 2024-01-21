Nusret Gökçe\'nin Dubai restoranına ait 3 milyon TL\'lik adisyon tartışma yarattı

Mustafa Hekimoglu:

İyi de, Petrus 2009 şarabın şişe fiyatı 250.000 TL zaten. İki şişe içilmiş. Petrus 2011 şarabın şişe fiyatı 600.000 TL. Yani üç şişe zaten dışarıdan almış olsan fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde. Bu şişelerin bir de restorantta içildiği düşünülürse adisyon astronomik değil bence. Makul fiyat. Düşünsenize; 2 myon TL'lik içkiler tutuyor sadece. Bu da piyasaya göre gayet normal.