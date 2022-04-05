Ödül Törenine Damgasını Vurdu - Son Dakika

Bu yıl 73'üncüsü Hard Rock Hotel Madrid sponsorluğunda gerçekleştirilen Fotogramas de Plata'da ödül gecesinde Cansu Dere sahneye çıkarak dizi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü La Case de Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri'ye verdi. Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı.

DÜNYA STARLARIYLA BİR ARADA

İspanya'da 1951'den beri sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata'nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan'da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti. En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle biraraya gelerek, gece boyunca sohbet etti.

KIRMIZI HALI DA CANSU DERE RÜZGARI!

Tören öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı. Tören için Madrid'e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.

CANSU DERE KİMDİR?

Cansu Dere (14 Ekim 1980, Ankara), Türk oyuncu, sunucu ve eski mankendir.

Anne tarafından İzmir, İstanbul ve Selanik kökenli, baba tarafından ise Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 2000 yılında Kanal D Miss Turkey 3. güzeli oldu ve profesyonel mankenlik yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenlik mesleğine ağırlık vermiştir. Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan ve Dilek Hanif gibi moda tasarımcılarının defilelerinde yer almıştır. İTKİB'in tüm yurt dışı organizasyonlarında Türkiye'yi temsil eden Cansu Dere, 2002 ve 2003 yılları arasında Paris'te çeşitli defilelere katılmış ve birçok önemli fotoğrafçıyla çalışmalar gerçekleştirmiştir.

CANSU DERE KARİYERİ

1998 yılında Arçelik reklamında yer alan Dere, 2000 yılında televizyon dünyasına girmiştir. İlk sunuculuk deneyimini Kanal D'deki Çocuk ve Müzik programıyla yaşamıştır. Ardından 2004 yılında Show TV'de yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmayı sunmuştur. NTV'de yayınlanan Life Style Moda programında sunuculuğun yanı sıra editörlük de yapmıştır. 2005'te yine NTV'de N Moda programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

2004 yılında Hilal Saral'ın yönettiği ve Amerikan sitcom'u olan Sex and The City uyarlaması Metro Palas adlı diziyle oyunculuğa adım atmıştır. Daha sonra Türkan Derya'nın yönettiği Alacakaranlık adlı dizide Irmak Bozoğlu karakterini canlandırmıştır. 2005 yılında Zeynep Günay Tan'ın yönettiği Güz Yangını dizisindeki Ceylan rolüyle dikkatleri çeken Dere, bu dönemde Çağan Irmak'ın TV filmi formatında çektiği Kabuslar Evi filminde köylü Esma karakterini oynamıştır.[2] 2006-2008 yılları arasında Sıla isimli dizide Mehmet Akif Alakurt ile birlikte başrol oynayarak popülerliğini arttırmıştır. Sıla karakteri ile yer aldığı dizi ile hayran kazanmaya başlamıştır. 2007'de Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte rol aldığı Son Osmanlı Yandım Ali adlı, Defne karakterini oynadığı dönem filmi 1 milyonun üstünde seyirci tarafından izlenmiştir.[kaynak belirtilmeli] 2009 yılında, senaryosunu Onur Ünlü'nün yazdığı ve Taner Elhan'ın yönettiği Acı Aşk adlı filmde rol almıştır. Halit Ergenç, Songül Öden ve Ezgi Asaroğlu ile başrolleri paylaştığı filmde Oya adlı bir fotoğrafçıyı oynamıştır.

2009'da döneme damgasını vuran Ezel dizisindeki Eyşan rolü ile daha da ünlenmiştir. Yine 2009 yılında Totally Spies: Casus Kızlar Her Şey Nasıl Başladı? filminde Alex ve Mandy karakterlerini seslendirmiştir. 2010'da Yahşi Batı filminde Mary Lou karakterini oynamıştır.

2011'de Serdar Akar'ın yönettiği, 3. sinema filmi Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm'ü çekmiştir. Filmde Songül isimli bir polisi canlandırmıştır. 2012'de El Yazısı filminde yine başrolü üstlenmiştir. Dere bu kez küçük bir kasabada eczacılık yapan Zeynep rolünü üstlenmiştir.

Muhteşem Yüzyıl dizisinde İranlı Firuze karakteri ile yer almıştır. 2016 Ekim'inde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Anne dizisinde Zeynep karakterini canlandırmıştır. Daha sonra 2018 yılında Haluk Bilginer ile başrolü paylaştığı, internet platformu puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Nevra Elmas karakterini canlandırmıştır. 2019'da ise Tolga Sarıtaş ile başrolünü paylaştığı, FOX'ta yayınlanan Ferhat ile Şirin dizisinde Banu Karalı karakterini canlandırmıştır fakat proje fazla uzun sürmeyip 6. bölümünde final yapmıştır.

2020 yılında ise Caner Cindoruk ve Melis Sezen ile başrolü paylaştığı, Kanal D'de yayınlanan İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz adlı dizide canlandırdığı Asya Yılmaz karakteri ile oyunculuk hayatına devam etmektedir.