Ofis Çalışanları ve İşlerin Tersine Dönüşü

Ofis çalışanları şirketin yükselen mali durumu ve kendi işlerinin yoğunluğu nedeniyle müdürleri Hayati'den zam ister. Hayati, çalışanlara yardımcı olması için stajyer olarak Hüseyin'i işe alır.
Hüseyin, yapay zekayla herkesin işlerini kısa sürede yaptırınca Hayati herkesi işten kovar. Ancak patron İbrahim'in gelip olan biteni görmesiyle Hayati için işler tersine döner.
Mesut yönetmen olduğunu ve bütün ünlü oyuncuların peşinden koştuğunu söyleyerek normalde çelik kapı işi yapan Hayati'yi filminde başrol olacağına inandırır ve aylardır onun evinde yaşar. Hayati'nin arkadaşı Fikri ise Mesut hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışır.
Bahadır, ilk orucunu tutacak lise çağında bir çocuktur. Ancak okuldan gelip aşırı acıkmasıyla Bahadır zor anlar yaşar. Bazı aile üyelerini bile yemek olarak gören Bahadır, orucunu açtıktan sonra herkesi şaşkına çevirir.
Ozan'ın kız arkadaşı Çiçek Hintli olduğu için evlilik öncesi adetler Çiçeklere göre düzenlenir. Çiçek ve ailesi Ozan'ı istemeye giderler.
Ozan'ın ailesi başta Çiçeklerin adetlerine uymak istemez fakat damada kilosu kadar altın verildiğini öğrenince fikirleri değişir. Hintli ailenin Ozan'ın babası İbrahim'in kasap olduğunu öğrenince işler karışır.
Çiçek erkek arkadaşı ile tartışır ve bir kafede arkadaşlarıyla bir araya gelir. Arkadaşları bütün sorunları farklı ilaçlar ile çözerler. Depresyon, sabah kalkmak, baş ağrısı ve hatta aşk acısı için bile hapları vardır. Çiçek fazla ilaç kullanımının zararlarını arkadaşlarına anlatıp ikna etmeye çalışır. Mesut, Mustafa'ya iş yerindeki yöneticisiyle anlaşamadığını ve işten ayrılacağını söyler. Arkadaşları İbrahim ve Hüseyin, Mesut'un eşinden ayrılacağını zannederler.
Konuşmalar esnasında İbrahim ve Hüseyin'in, Mesut'la ilgili yanlış anlamaları devam eder. Mesut'un eşi Burcu gelince Hüseyin ve İbrahim bildikleri her şeyi ona anlatırlar. Burcu duyduklarından sonra Mesut'tan ayrılmaya karar verir.
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Ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Öztan'ın oğlu, acılarının tarifsiz olduğunu belirterek katılımcılara teşekkür etti. Cenaze namazının ardından Bahar Öztan, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kanser nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın cenazesi, Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Öztan'ın ailesi, sevenleri ve birçok ünlü isim katıldı. Meslektaşları, Öztan'ın mücadeleci ve sevilen bir insan olduğunu vurgulayarak üzüntülerini dile getirdi.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Bahar Öztan, uzun süredir mücadele ettiği kolon kanseri sonucu hayatını kaybetti. Cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Oğlu Yiğit Çolak, vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Cenaze törenine ailesi, arkadaşları ve sevenleri katıldı.
Shakira, Punteria müzik videosunda Cardi B ile birlikte yer alarak cesur kıyafetler giydi. Şarkıcı, müzik klibinde düzgün fiziğiyle dikkat çekti. Videoda Shakira ve Cardi B, şarkılarını seslendirirken performans sergiledi. İkili, gelecekteki işbirlikleri hakkında da konuştular.
Beyoncé, yeni albümü Cowboy Carter için üstsüz pozlar verdi. Şarkıcı, vücudunu yalnızca 'act ii BEYINCÉ' yazılı bir kuşakla örttü. 42 yaşındaki 28 Grammy ödüllü şarkıcı, Cowboy Carter'ın ikinci tanıtım görüntüsünde başka bir güzellik kemerinin altında üstsüz poz verdi, bu albümü sekizinci stüdyo albümü ve country müzikteki ilk deneyimi oldu.
Ankara'da belediye otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden ses sanatçısı Metin Çelik'in oğlu Mahsun Çelik, babasının girdiği bunalım sebebiyle otobüsün önüne bilerek atladığını söyledi. Olaydan yarım saat önce sosyal medya hesabından, 'Beni evlatlarımdan başkası affetmesin' şeklinde paylaşımda bulunan Çelik için Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Megan Fox, partneri Machine Gun Kelly ile yaptıkları kan değişimi ritüelinin zararsız bir kan paktı olduğunu ve şeytani ritüellerle ilgisi olmadığını açıkladı. Fox, Kelly'yi 'ruh eşi' ve 'ikiz ruh' olarak nitelendirirken nişanlı olduklarına dair bir açıklama yapmadı.
Bruce Willis'in eşi model Emma Heming, Instagram'da 15. evlilik yıldönümünü tatlı bir fotoğrafla paylaştı. Fotoğrafta, Emma gülümserken, Bruce kendisini öpmek için eğiliyor. Emma, kocasının demansla olan mücadelesine değindi ve birliklerinin güçlü olduğunu vurguladı. Şubat 2023'te Bruce'a ön temporal demans teşhisi kondu.
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