Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika
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Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?

23.02.2022 14:45

Bu akşam 3. bölümüyle ekrana gelecek Oğlum dizisinde Tuğrul, İlyas'ın Efe'yi vuracağını Zeynep'e söylüyor. Zeynep'in duyduklarından sonra ne yapacağı merak konusu oluyor.

Başrollerinde Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman, Timur Acar, Serhat Teoman, Nihal Yalçın ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı Oğlum dizisinde Zeynep'i zor günler bekliyor.

OĞLUM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Başarılı oyuncu Nazan Kesal'ın hikayeye 'Perma Canan' rolüyle dahil olduğu bölümden yayınlanan sahnede Zeynep ile annesi Canan arasındaki fikir ayrılıklarının ilk sinyalleri verilirken Canan'ın hikayede dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak uyandırıyor.Zeynep'in "Dün, Efe'ye silah çekildi…" sözlerini tekrarlayarak yaşananları unutmamaya ve doğru yolda olduğunu kendine ispatlamaya çalışması ise dikkat çekiyor.

Zeynep'in kanlı gömleği polise verdiğini öğrenen Tuğrul'un ondan hesap sorduğu tanıtımda ikili arasında korku dolu anlar yaşanıyor. Zeynep, Efe'nin sorunlarının babası yüzünden olduğunu savunurken Tuğrul'un "istemediğim çocuk…" sözleri izleyenleri şoke ediyor. Zeynep hamileyken çocuğu istemediğini ifade eden Tuğrul ayrıca İlyas'ın Efe'yi vuracağını Zeynep'e söylüyor. Zeynep'in duyduklarından sonra ne yapacağı merak konusu oluyor.

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Show Tv, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi? - Son Dakika


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