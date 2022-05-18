Oğlum dizisi, bu akşam 14.bölümüyle ekranlara gelecek! Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?

Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisi, bu akşam 14.bölümüyle ekranlara gelecek.
Yayınlanan fragmanda Tuğrul'un karakola gitmesiyle, "Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?" sorusu da merak konusu oluyor. Katil olarak okları üzerine çeken Tuğrul insanların saldırısına uğrarken Demet, Melahat'la konuşarak Kaan'ın öldüğü günü sorgulamaya devam ediyor.
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