Oğlum dizisi, bu akşam 14.bölümüyle ekranlara gelecek! Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?

Show TV'de yayınlanan Oğlum dizisi, bu akşam 14.bölümüyle ekranlara gelecek.



Yayınlanan fragmanda Tuğrul'un karakola gitmesiyle, "Tuğrul; Ceren, Melike ve İlyas'tan şikayetçi olacak mı?" sorusu da merak konusu oluyor. Katil olarak okları üzerine çeken Tuğrul insanların saldırısına uğrarken Demet, Melahat'la konuşarak Kaan'ın öldüğü günü sorgulamaya devam ediyor.

TUĞRUL'UN "BEN SUÇLUYUM" ÇIKIŞINI YAPMASI KAFALARI KARIŞTIRIYOR

Melahat ile Kaan'ın ormanda neler yaşadığı akıllarda soru işaretleri oluştururken Tuğrul'un Işıl'a "Ben suçluyum" demesi ise kafaları karıştırıyor. Finale son 2 bölüm kalan dizide gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor.