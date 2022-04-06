Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne? - Son Dakika

BaşrollerindeSongül Öden, Canan Ergüder ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Oğlum dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlarda yer alacak.

OĞLUM DİZİSİNDE BU AKŞAM NELER OLACAK?

Tuğrul için bu durum Efe ile yakın bir ilişki kurmak için bir fırsata dönüşmüştür. Efe babası ile hiç olmadığı kadar güzel vakit geçirirken, Melike ve İlyas ise kızlarının okul meselesi ile uğraşmaktadır. Tüm bunlar yaşanırken otopsi raporunun tamamlanmasının ardından ortaya çıkan büyük bir ayrıntı, olayların seyrini tamamen değiştirecektir.