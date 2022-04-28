Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi? - Son Dakika
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Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?

28.04.2022 09:24
Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi?

Dün akşam 12. bölümüyle izleyicisiyle buluşan Oğlum dizisinde Tuğrul ortadan kayboldu ve bu durum Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden oldu.

Başrollerinde Songül Öden, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Serhat Teoman'ın yer aldığı dizi Oğlum'da Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

OĞLUM DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Tuğrul'un ortadan kaybolmasının etkileri sürerken, İlyas'ın şüpheli davranışları Melike'nin dikkatinden kaçmaz. Melike kocasının neyin peşinde olduğunu öğrenmeden olayın peşini bırakmayacaktır. Sedat'ında şüphe oklarını İlyas'a çevirmesi ile İlyas için çember giderek daralmaktadır. Tuğrul'un ortadan kaybolması Melike ve İlyas'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olurken bu sırada Demet için de geçmişten gelen hayaletlerle yüzleşme zamanı gelmiştir ve yüzleşmek kimse için kolay olmayacaktır. Olayların etkisi sürerken Ceren'in sürpriz hamlesi her şeyi tamamen değiştirecektir.

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Canan Ergüder, Show Tv, Oğlum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Meliha Tuğrul'u kurtarabildi mi? - Son Dakika


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