Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı

Geniş Video İzle

Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, dün oğlu için nişan töreni yaptı. Takılara çok düşkün olan Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı.

10.06.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve sonrasında kına geceleri için yaptığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Övüç, dün oğlunu nişanlandırdı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Hazırlıklara günler öncesinden başlayan fenomen, evinin önünde davul zurna ile kutlama yaptı. Gösterişli bir çiçek yaptıran Övüç, gelininin evine cam kutularda altın götürdü. Altınlara çok düşkün olan ve kendisi de sahnelerinde sık sık kullanan ünlü isim, gelinine de 2 kilo altın takarak adından söz ettirdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan fenomen "Takılarımızı da taktık, Allah'ım nazarlardan korusun inşallah" notunu düştü.

Mal varlığıyla dikkat çeken Murat Övüç, daha önce yaptığı bir açıklamada "10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" demişti.

Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı
Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı

Sosyal Medya, Murat Övüç, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Özgür BİÇER: Hem anne hem baba olmuş 75 5 Yanıtla
    Fatih Tandoğan: ???? 2 0
  • seyhan sönmez: Gelin içinden diyordur ne desem ona acaba teşekkür ederim babamı Annemi? )) 34 1 Yanıtla
  • Ihsan Orhan: Memlekette parası olana herşey mübah ve serbest. Değişik sınavlardan geçiyoruz 26 0 Yanıtla
    Baki Özcan: Bu memlekette parası olan için 90 yaşındaki adam 20 yaşımda parası olmayan 20 yaşındaki genç 90 yaşında ihtiyar dagila bilir siniz buakdar 2 0
  • Koray ERDOGAN: Bir enerji daha, bunuda arastirmali demedi demeyin 12 0 Yanıtla
  • Baki Özcan: devlet hicmi bu insan artık larini görmüyor bunlar aslında tanınan ve bilinen insanlar her yerde herkesin karşısına çıkıyor devletin içinden hiç kimse mi görmüyor bunları neden müdahale edilemiyor anlamış deyilim 3 1 Yanıtla
  • Emre Aytekin: Demedi demeyin gelin cocugu yapar adamıda boşar ömür boyu rahat eder . 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic: allaha hamd olsun boyle bir babam yok. iste paraninda satin alamayacagi sey bu. 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Elgin: helal olsun adama 0 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

11:41 Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı Listede İstanbul ve Antalya da var Yangın riski taşıyan 27 ildeki ormanlara girişler yasaklandı! Listede İstanbul ve Antalya da var
11:15 2’si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi 2'si doktor 4 kişi yanarak can verdi, çevredekiler çaresizce izledi
10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
11:43 Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
11:05 Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 zam geldi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:56 Devlet Bahçeli’den DEM Partili vekilin “Kürdistan“ çıkışına zehir zemberek yanıt Devlet Bahçeli'den DEM Partili vekilin "Kürdistan" çıkışına zehir zemberek yanıt
10:44 Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı Burak Özçivit, yeni aldığı son model aracıyla polis çevirmesine takıldı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 12:19:02. #1.13#
SON DAKİKA: Oğlunu nişanlandıran Murat Övüç, gelinine 2 kilo altın taktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement