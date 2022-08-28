Uzun bir süreden bu yana mutlu ilişkilerini sürdüren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bugün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.
Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.
İşte o ayakkabılar:
Son Dakika › Magazin › Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti - Son Dakika