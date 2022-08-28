Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti

28.08.2022 21:44

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir bugün evlendi. Ünlü çiftin dünyaevine girdikleri düğüne, gelinden uzun olmak isteyen Oğuzhan Koç'un giydiği yüksek topuklu ayakkabı damga vurdu.

Uzun bir süreden bu yana mutlu ilişkilerini sürdüren Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, bugün arkadaşları ve ailelerinin katıldığı düğün töreni ile dünyaevine girdi.

ŞAHİTLİKLERİNİ ACUN YAPTI

Ünlü çiftin nikah şahitliklerini yapımcı Acun Ilıcalı yaptı. Ancak düğün törenine Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu.

TOPUK BOYU DİKKAT ÇEKTİ

Şarkıcının giydiği ayakkabının topuklarının hayli yüksek olması, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

İşte o ayakkabılar:

Ünlülerin akınına uğrayan düğüne, Oğuzhan Koç'un ayakkabıları damga vurdu



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Son Dakika Magazin Oğuzhan Koç'un yüksek topuklu ayakkabıları düğünün de önüne geçti - Son Dakika


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