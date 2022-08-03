Sevgilisiyle Yakalandı! Yeni İmajı Şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

Sevgilisiyle Yakalandı! Yeni İmajı Şaşırttı

03.08.2022 01:15
Sevgilisiyle Yakalandı! Yeni İmajı Şaşırttı

Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Saçını uzatıp bıyık bırakan ünlü komedyen yeni imajıyla dikkat çekti. İşte detaylar...

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, sevgilisi Selin Atasoy ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Saçını uzatıp bıyık bırakan ünlü komedyen yeni imajıyla dikkat çekti.

Maskesiz görüntülenen Okan Bayülgen, kameraları gördükten sonra koruyucu maskesini taktı.

Bayülgen, "Genelde sizi kırmam ama bu sefer işim var arkadaşlar" diyerek muhabirlerden izin istedi.

OKAN BAYÜLGEN KİMDİR?

Kaan Okan Bayülgen (d. 23 Mart 1964, Cihangir, İstanbul), Türk şovmen, oyuncu, tiyatro ve klip yönetmeni, yapımcı, seslendirme sanatçısı ve fotoğrafçıdır.

OKAN BAYÜLGEN ÖZEL HAYATI

Okan Bayülgen, ilk evliliğini 19 yaşındayken tanışmalarından 13 gün sonra Fransız bir hanımla yaptı. Evlilikleri kısa sürdü ve ayrıldılar. Ardından Reklamcı Gaye Hanım'la yaptığı evlilikte uzun sürmedi. Üçüncü evliliğini ise 1996'de oyuncu Zeyno Gönenç'le yaptı ve 1998 de boşandı. 2009'da Şirin Ediger'le dördüncü kere evlenen Bayülgen'in bu evliliğinden İstanbul adını verdikleri bir kızları oldu ve çift, 2014'te boşandı. Bayülgen, uzun süredir Selin Atasoy ile aşk yaşıyor.

YORUMLAR
500
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Takıma takviye noktasında hocamızın istediği 1-2 bölge daha var' Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: 'Takıma takviye noktasında hocamızın istediği 1-2 bölge daha var' Serbest piyasada döviz fiyatları Serbest piyasada döviz fiyatları Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 2 kadın şüpheli yakalandı Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 2 kadın şüpheli yakalandı
Kaynak: Snob Magazin

Okan Bayülgen, Nişantaşı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sevgilisiyle Yakalandı! Yeni İmajı Şaşırttı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
00:30 ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı!
00:22 Fenerbahçe'nin yeni transferi Ezgjan Alioski'nin ismi tartışma konusu oldu! Paylaşılan video ile durum netlik kazandı
23:46 Inter, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı renklerine bağlayacak yolu buldu!
23:42 Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren Tayvan'ı bu kadar önemli kılan ne? İşte altında yatan sebeplerden en önemlisi
23:30 Bursa'da korkunç olay! Ev sahibiyle tartışan kiracı polis memurunu vurup intihar etti
23:18 Bolu'da, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 28 tekstil işçisinden 26'sı taburcu edildi!
23:01 Annesinin kına yakarak askere uğurladığı Piyade Er Yusuf Sofioğlu bugün şehit olmuştu! İşte yürek yakan o anlar
23:04 Ekrem İmamoğlu yemek yemeye araç konvoyuyla gitti! Kapı açma ayrıntısı dikkatlerden kaçmadı
22:53 Brezilya'da bir baba, aracın çarptığı motosikletten 1 yaşındaki oğlunu kıl payıyla kurtardı
22:51 Galatasaray'ın yeni transferi gelir gelmez sakatlık yaşadı! Leo Dubois, 3 hafta yeşil sahalara çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2022 01:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: Sevgilisiyle Yakalandı! Yeni İmajı Şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement