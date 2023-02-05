Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümümü nefes nefese olaylara sahne olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Cezayir (Oktay Kaynarca) vuruluyor. Herkesin merakla beklediği o sahne çekildi.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde Oktay Kaynarca'nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın vurulma sahnesinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı.
Son Dakika › Magazin › Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı - Son Dakika