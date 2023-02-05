Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

05.02.2023 15:40
Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın aynı zamanda yapımcılığını üstlendiği 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin yeni bölümünde flaş bir gelişme yaşanacak.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümümü nefes nefese olaylara sahne olacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ben Bu Cihana Sığmazam salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Cezayir (Oktay Kaynarca) vuruluyor. Herkesin merakla beklediği o sahne çekildi.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 7 Şubatta yayınlanacak 20. bölümde Oktay Kaynarca'nın diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Oktay Kaynarca'nın vurulma sahnesinden de ilk fotoğraf ortaya çıktı.

Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oktay Kaynarca diziye veda mı ediyor? Vurulma sahnesi ortaya çıktı - Son Dakika
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