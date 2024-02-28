Ömür Gedik\'in yeni şarkısı Üsküdar\'da çekilen klip ile yayınlandı

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Sözü Ömür Gedik, beste ve aranjesi Cenk Kandıralı'ya ait olan şarkının klibi Üsküdar'da 360 derece boğaz manzaralı A11Bosphorus'da çekildi.

Belgesel ve kısa filmleriyle tanınan ödüllü yönetmen Seyithan Kartal'ın çektiği klip, şarkının sözleriyle de orantılı olarak zamansız bir ayrılığın derinleştirdiği özlem ve hüzün dolu aşk hikayesini metaforlarla anlatıyor.