Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin rolüyle hafızalara kazınan Onur Bay ile meslektaşı Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Bay'ı çabuk unutan Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülenince panikledi.

GAZETECİLERE SİTEM ETTİ

Geçtiğimiz gün Cihangir'deki bir mekanda objektiflere yakalanan ikiliden Aksüyek, gazetecilerin görüntü aldığını fark edince, "Neden benimle konuşmadan görüntü alıyorsunuz?" diyerek sitem etti. Röportaj sonrası ikili tekrar birlikte mekana girdiler.

"AŞKI BÜTÜN DUYGULARIMLA COŞKULU YAŞIYORUM"

Dilara Aksüyek, aşkla ilgili gelen bir soruya, "Aşk; gelip geçici bir his bence, zamanla sevgiye evirilebiliyorsa daha kalıcı hale gelen, sakinleyen bir his. Sevgi çok daha mühim yani. Ben çocuksu biriyim, sanırım gerçekten de böyle kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil, bütün duygularımı çok coşkulu yaşıyorum" cevabını verdi.

"AŞK ACISINA SAYGI DUYMUYORUM"

Aşk acısını saçma bulduğunu söyleyen güzel oyuncu, "Dünyada bir sürü hastalık var, ölüm var, açlık var… Doğduğumuz andan itibaren, adaletli olmayan bir dünyada çok daha mühim sorunlarla boğuşarak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mutlu olmaya çalışıyoruz. Bu yönden bakınca aşk acısına tabii ki saygı duymuyorum. Ama saygı duymamam bunu yaşamamam anlamına gelmiyor tabii ki. Ama bunları düşünerek hayata bakmak, beni çok daha pozitif, çok daha güçlü çıkarıyor sorunların içinden" dedi.