Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi - Son Dakika

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi'nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.
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