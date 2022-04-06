Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi - Son Dakika
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Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi

06.04.2022 22:16
Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi

Nobel Edebiyat Ödülü'nü Türkiye'den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, uzun yıllardır birlikte olduğu Aslı Akyavaş ile nikah masasına oturdu.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Siyaset Bölümü mezunu olan Akyavaş, 2002 yılında California Üniversitesi'nde Pazarlama sertifika programını tamamladı. Akyavaş, sağlık sektöründe yöneticilik görevlerinde yer aldı.

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Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi! Nobel ödüllü yazarımız Orhan Pamuk, 10 yıllık sevgilisi Aslı Akyavaş'la evlendi! Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı... Sevgilisi Ortaya Çıktı! Evlilik İtirafı...

Orhan Pamuk, Akyavaş, Evlilik, Nobel, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Orhan Pamuk ile Aslı Akyavaş Evlendi - Son Dakika


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