ODTÜ'lü öğrencilerden skandal adım! Şimdi de para karşılığı soyunmaya başladılar

Orta Doğu ve Teknik Üniversiteli (ODTÜ) öğrencilerin kurduğu Odtufans adlı internet sitesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Amerika merkezli Onlyfans sitesi ile benzer şekilde çalışan sitede belirlenen bağış miktarına ulaşıldıkça çıplak fotoğraflar olduğu gibi paylaşılıyor.

"KADIN KENDİ BEDENİ ÜZERİNDEKİ TEK KARAR MERCİİDİR"

Sitenin girişinde dikkat çeken bir açıklama bulunuyor. Kadınların kendi bedenlerini istediği gibi kullanabileceğini vurgulayan yazıda "Bu site ile kadın bedeninin politikleştirilmesine karşı bilinçlendirme kampanyası yapıyoruz. Kadın kendi bedeni üzerindeki tek karar merciidir. bedenin politikleştirilmesine ve sansürlenmesine karşıyız.

"BAĞIŞLARINIZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİMİZİ DESTEKLEYECEKTİR"

Aşağıdaki her bir tierin açılması için belli bir bağış toplanmasını bekliyoruz. Bağışlarınız yüksek lisans eğitimimizi destekleyecektir" ifadelerini bulunuyor.

ONLYFANS NEDİR?

Onlyfans, 2016 yılında kurulan, yetişkinlere özel müstehcen ve pornografik içeriklerin paylaşıldığı bir internet sitesidir. Sitede ağırlıklı olarak cinsellik ve çıplaklık üzerine içerikler yer alırken kullanıcıların bu içerikleri görmek için belirli bir para ödemesi gerekiyor.