Oscar’lı yıldız Jennifer Lawrence estetik tercihlerini anlattı: Dolgu yok, botoks yaptırıyorum

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ikinci çocuğunun doğumunun ardından göğüs dikleştirme ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Güzellik uygulamalarına ilişkin konuşan Lawrence, botoks yaptırdığını ancak dolgu tercih etmediğini de söyledi.

“YÜZ GERDİRME YAPTIRACAĞIM”

The Cut dergisine konuşan 36 yaşındaki oyuncu, ikinci doğumundan sonra vücudunun eskisi gibi olmadığını anlattı. Lawrence, kamera karşısında mimiklerini kullanabilmesi gerektiği için botoksu sınırlı miktarda tercih ettiğini belirtti.

Dolgu yaptırmadığını söyleyen Lawrence’a yüz gerdirme ameliyatı geçirip geçirmediği de soruldu. Oyuncu, “Hayır. Ama inanın bana, yaptıracağım!” yanıtını verdi.