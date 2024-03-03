Osmangazi Meydanı'nda Sinan Akçıl Konseri - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Osmangazi Meydanı'nda Sinan Akçıl Konseri

Osmangazi Meydanı\'nda Sinan Akçıl Konseri

Osmangazi Belediyesi, dev meydanda birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, coşku Sinan Akçıl konseri ile devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı konserde, gençler Akçıl'ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

03.03.2024 17:10  Güncelleme: 17:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmangazi Belediyesi, dev meydanda birbirinden ünlü isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Osmangazi Meydanı'nın resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri kapsamında, coşku Sinan Akçıl konseri ile devam etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın da katıldığı konserde, gençler Akçıl'ın şarkılarıyla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Osmangazi Meydanı resmi açılış öncesi tanıtım etkinlikleri, dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türk Rap müziğinin parlayan ismi Sefo ve başarılı genç şarkıcı Bilal Sonses'in konser verdiği dev meydanda, son olarak Türk Pop Müziği'nin sevilen ismi Sinan Akçıl sahne aldı. Konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Konseri izlemeye gelen büyük küçük hemen herkes Akçıl'ın şarkılarına tek bir ağızdan eşlik etti. Gençler ve çocuklar dans ederek gönüllerince elendi. Kendi bestelerinin yanı sıra farklı şarkıcıların eserlerine de konserinde yer veren Akçıl, şarkıları ve dansları ile hayranlarını coşturdu.

Sahneye çıkarak vatandaşları selamlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ünlü şarkıcıya Osman Gazi biblosu hediye etti. Konsere katılan gençlere de teşekkür eden Başkan Dündar, "Osmangazi Meydanı sizindir. Bu meydan, Bursa'nın buluşma noktasıdır. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni tüm dünya gördü. Aranızda görmeyenler varsa mutlaka gidip görsünler. Gençler, sizler her zaman benim yanımda oldunuz. Bizim de sizler için etkinliklerimiz, eserlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi Belediyesi, Mustafa Dündar, Sinan Akçıl, Osmangazi, Sanat, Müzik, Eğitim, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Osmangazi Meydanı'nda Sinan Akçıl Konseri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
    17:19 Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı

    Komedyen Cem Yılmaz'ın paylaştığı topuklu ayakkabı giyen gizemli kadının kim olduğu merak ediliyordu. Fotoğraftaki kişinin pilates eğitmeni Necla Karahalil olduğu ortaya çıktı. Karahalil, ilişkisini itiraf ederek, 'Güneşim doğdu, ağzım tatlandı, yüreğim havalandı, ruhum okşandı.' notuyla paylaşım yaptı. Yılmaz ise Karahalil'in fotoğrafına kalp emojisi bıraktı.

  • Denizli Kebabı: Türkiye'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet
    11:38 Denizli Kebabı: Türkiye'nin Sınırlarını Aşan Bir Lezzet

    Denizli'nin coğrafi işaret belgeli kebabı, Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası bir üne kavuştu. Uzak Doğu ülkelerinden gelen turistler, Dursun Göçenoğlu'nun restoranında meşhur Denizli kebabının tadına bakıyor. Coğrafi işaretli ve özel tandır pişirme yöntemiyle hazırlanan bu lezzet, etin yumuşaklığı ve baharatların uyumuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Denizli kebabının popülerliği arttıkça, şehir ekonomisine de önemli bir katkı sağlanıyor. Dursun Göçenoğlu, Denizli kebabını dünya markası yapma yolunda mücadele ettiklerini ve uzak doğudan gelen ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını belirtiyor.

  • Müslüm Gürses'e Benzerliğiyle Dikkat Çeken Baki Çiçek, Hatırasını Yaşatıyor
    09:51 Müslüm Gürses'e Benzerliğiyle Dikkat Çeken Baki Çiçek, Hatırasını Yaşatıyor

    Elazığ'da yaşayan Baki Çiçek, Müslüm Gürses'e olan benzerliğiyle tanınıyor. Gürses'in ölüm yıl dönümünde Elazığ sokaklarında dolaşan Çiçek, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Çiçek, Gürses'in hatırasını yaşatmak için çaba gösteriyor ve ona olan benzerliğiyle gurur duyuyor.

  • Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından anıldı
    00:19 Müslüm Gürses, ölüm yıl dönümünde hayranları tarafından anıldı

    Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümünde İzmir'de hayranları bir araya gelerek pilav ve lokma hayrı düzenledi. Etkinlikte Müslüm Gürses'in şarkıları söylenirken, hayranlar tarafından 'Müslüm Baba'yı unutmadık, unutmayacağız' mesajları verildi.

  • Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu
    16:46 Talas Belediyesi, İlyas Yalçıntaş'ı Kayserililerle buluşturdu

    Talas Belediyesi, Erciyes Pediatri Akademisi Kongresi ve Türk Dünyası Erciyes Çocuk Nörolojisi Kongresi çerçevesinde düzenlenen konsere İlyas Yalçıntaş'ı davet etti. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konserde sanatçı birbirinden güzel eserler seslendirdi ve seyirciler de parçalara eşlik etti. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konserde sanatseverlere yazın açık hava konseri sözü verdi.

  • Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek
    16:24 Survivor öncesi anlaştığı sosyal medya danışmanına ücret ödemeyen Barış Murat Yağcı 1 milyon TL tazminat ödeyecek

    2020 ve 2022 yılında Survivor'a giden oyuncu Barış Murat Yağcı, yarıştığı dönemde sosyal medya danışmanlığı aldığı kişiyle davalık oldu. Anlaştığı kişiye ödeme yapmadığı gerekçesiyle yargılanan Yağcı, 1 milyon 200 bin TL tazminat ödeyecek.

  • Moda İkonu Iris Apfel 102 Yaşında Hayatını Kaybetti
    15:18 Moda İkonu Iris Apfel 102 Yaşında Hayatını Kaybetti

    Amerikan tasarımcı ve moda ikonu Iris Apfel, 102 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz saçları, büyük boy gözlükleri ve kalın boncuklu kolyeleriyle tanınan Apfel, moda dünyasında tarihe geçecek bir isimdi. Ölüm haberi, Apfel'in Instagram hesabından duyuruldu. Birçok ünlü isim de taziye mesajları paylaştı.

  • Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti
    15:08 Moda ikonu Iris Apfel 102 yaşında hayatını kaybetti

    Renkli kıyafetleri, enerjisi ve gözlükleriyle moda tarihine ismini altın harflerle yazdıran Iris Apfel, 102 yaşında hayata gözlerini yumdu.

  • Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim
    13:57 Afganistan'a giden YouTuber Alper Rende, yaşadıklarını gizli kamerayla kayda aldı: Kendimi bu kadar çaresiz hissetmemiştim

    Daha önce Survivor Exatlon'da mücadele eden YouTuber Alper Rende, Taliban'ın şeriat ile yönettiği Afganistan'a girmeye çalışırken yaşadıklarını kayda aldı. Pasaport kontrolü esnasında insanların dövüldüğü anları gizlice kaydeden YouTuber "Tüm bunları sessizce izlemek zorundaydık. Ve kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim" dedi.

  • Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş
    12:13 Dünyanın en pahalı düğünün partisinde sahne alan Rihanna, kıyafetiyle alay konusu oldu: Yıldız Tilbe'ye özenmiş

    Uzun süredir konser vermesi beklenen Rihanna, Hindistan'ın en zengin kişisi Mukesh Ambani'nin temmuz ayında evlenecek olan oğlunun düğün öncesi partisinde sahne aldı. Düğün gibi parti için 10 milyon dolar alan Rihanna yeşil elbisesinin içine pembe tayt giydiği için "Yıldız Tilbe'ye özenmiş" yorumları yapıldı.

  • Üniversite mezunu gencin cevap veremediği soru pes dedirtti
    12:11 Üniversite mezunu gencin cevap veremediği soru pes dedirtti

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üniversite mezunu Elif Karagöz isimli yarışmacı, "9-4=?" sorusuna yanıt veremedi. Karagöz, telefon jokeriyle mühendis arkadaşını aradı, ancak sorunun doğru cevabını mühendis de bilemedi.


16:51 Polis araya girdi Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik Polis araya girdi! Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları arasında gerginlik
16:14 Esenyurt’ta sokak röportajında gerginlik Esenyurt'ta sokak röportajında gerginlik
15:10 Kuyruğun başı var sonu yok Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti Kuyruğun başı var sonu yok! Kırmızı ete 130 liralık indirimi duyan dükkana akın etti
14:50 Meteoroloji’den art arda uyarılar Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor Meteoroloji'den art arda uyarılar! Salı günü sağanak, perşembe günü kar geliyor
14:32 Gazze’de ateşkes ne zaman Bakan Fidan yanıtladı Gazze'de ateşkes ne zaman? Bakan Fidan yanıtladı
15:52 Pakistan’daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti Pakistan'daki şiddetli yağışlarda 37 kişi hayatını kaybetti
15:25 Marmara’da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı Marmara'da batan gemide bir mürettebatın daha cansız bedenine ulaşıldı
15:10 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu 4 gündür aranan çocuğun cansız bedeni derede bulundu
14:22 Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini “Aptal değilim“ diye savundu Karamollaoğlu eleştirdiği hizmeti kullanınca kendini "Aptal değilim" diye savundu
13:45 Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan’da korkunç saldırı 7 sapık kadına tecavüz etti Motosikletle dünyayı gezen çifte Hindistan'da korkunç saldırı! 7 sapık kadına tecavüz etti
13:43 İki otomobil birbirine girdi 3 ölü, 2 yaralı İki otomobil birbirine girdi! 3 ölü, 2 yaralı
13:15 Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa’nın göçmen parkı değildir Metin Külünk: Geri Kabul Anlaşması iptal edilmeli, Türkiye Avrupa'nın göçmen parkı değildir
13:04 Karabük’te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti Karabük'te istinat duvarından düşen genç kadın hayatını kaybetti
12:41 Ramazan öncesi kafalar karıştı İstanbul’da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor Ramazan öncesi kafalar karıştı! İstanbul'da kırmızı et fiyatlarında 3 ayrı tarife uygulanıyor
11:55 Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar Hamas: İsrail taleplerimizi kabul ederse 6 haftalık ateşkes 24 ila 48 saat içinde başlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 17:31:38. #1.12#
SON DAKİKA: Osmangazi Meydanı'nda Sinan Akçıl Konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement