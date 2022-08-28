Tıklanmalar Şişirme Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi

Tıklanmalar Şişirme Olabilir

28.08.2022 13:56
Tıklanmalar Şişirme Olabilir

Öykü Gürman, Kıbrıs Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahne aldı. Şarkıcı, göğüs ve sırt dekolteli kırmızı elbisesiyle göz kamaştırdı. Gürman bazı şarkıcıların YouTube tıklanmaları hakkkında da yorum yaptı.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Öykü Gürman, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi güneşlendiğini söyleyen Gürman, "Arada tatil yapıyoruz. Enerjimiz çok iyi. Burası zaten çok güzel. Eve gelmiş gibi hissediyorum kendimi" dedi.

BİR KAZA YAŞAMADIM

Yeni diziye başlayacağını belirten şarkıcı, "Dizi eylülde başlayacak. Fırsat buldukça binicilik okuluna gidiyorum. Profesyonelliği sağlamak için çok fazla atın üzerine çıkmak gerekiyor. Elimden geldiğince yapıyorum. Çok şükür bir kaza yaşamadım" diye konuştu.

KAFAMIZDA TARİH YOK

Fatih İçmeli'yle haziran ayında nişanlanan Gürman, "Düğün tarihi belli mi?" sorusuna, "İşler bittikten sonra planlayacağız. Kafamızda bir tarih yok. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi.

Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlatılmasına şarkıcı, "Çok üzüldüm. Bana da telefon attılar. Çok şaşırıp, arkadaşlarım hemen müdahale etti. Bana telefon isabet etmemişti. Sahnede olan kişinin bunlara sinirlenmesi çok normal. Şarkı söylerken yaralanma söz konusu… Kim olsa tepki gösterir. Sevgi gösterisi sarılarak ve çiçeklerle olmalı… Gittiğim yerlerde çok peştamal hediyesi alıyorum. Fotoğrafımızın üzerine bastıkları kupalar geliyor" ifadelerini kullandı.

BEN DE ŞAŞIRIYORUM

Gürman, "Bazı isimler YouTube'da dünyaca ünlü isimleri geride bırakıyor. Tıklanmaların gerçek olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise, "Samimi olmak gerekirse ben de şaşırıyorum. Biraz şişirme olabilir. Ben 14-15 yıldır organik olarak ilerledim. Dijital mecrada planlamış ve stratejik şeyler yapmadım. Mesela 'Ayaz Geceler' umduğum tıklanmanın altında kaldı ama sahnede çok istek alıyorum. Bazılarının gerçek dışı olduğuna inanıyorum" cevabını verdi.

MÜZİKAL HAYALİM VAR

Hem oyunculuk hem de sahnede yapmaktan zorlanmadığını belirten Gürman, "Oyunculuk yaparken de şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söylerken de sanki bir tiyatro sahnesinde gibiyim. İnşallah müzikal olur. Yıllardır istiyorum. Kendimi ifade edebileceğimi düşündüğüm alan" dedi.

YORUMLAR
500
TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar TÜİK verileri ortaya koydu! İşte Türkiye'de en çok kullanılan uygulamalar Dizüstü Bilgisayarınızda Ses Yok ise Ne Yapmalısınız? Dizüstü Bilgisayarınızda Ses Yok ise Ne Yapmalısınız?
Kaynak: Snob Magazin

Öykü Gürman, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tıklanmalar Şişirme Olabilir - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
13:40 MASAK'tan bomba etkisi yaratacak araştırma: Son 1,5 senede Türkiye'deki TikTok kullanıcılarına 1,5 milyar lira para aktarıldığı tespit edildi
12:52 Nişan fotoğrafı çekiminde üzerine yıldırım düşen damat hayatını kaybetti
12:44 Prenses Diana'nın kullandığı otomobil, açık artırmada 650 bin sterlinlik rekor fiyata satıldı
12:36 Şarkıcı Aynur Aydın'dan tutuklanan meslektaşı Gülşen'e destek: İslam dini hoşgörü dinidir, keşke birazcık gönülle görüp gönülle konuşabilseniz
12:15 Zonguldak'ta denize giden adamda milyonda bir görülen "sıcak ödemi" meydana geldi
11:39 Şahan Gökbakar'dan kendisine "maşa" diyen Hakan Ural'a reytingli yanıt
11:38 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nı kapatacağız, Sadece Çevre Bakanlığı olacak
11:17 Hull City'nin teknik patronu resmen açıkladı: Dimitris Pelkas'ın transferi 72 saat içinde duyurulacak
10:54 Yolda yürüyen kadına laf atan tacizci, tepki çekince havaya açtığı ateş sonucu arkadaşını vurdu
10:35 Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'deki Türk F-16'larına S-300 hava savunma sistemiyle radar kilidi attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2022 13:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Tıklanmalar Şişirme Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement