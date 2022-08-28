Tıklanmalar Şişirme Olabilir

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Öykü Gürman, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahne öncesi güneşlendiğini söyleyen Gürman, "Arada tatil yapıyoruz. Enerjimiz çok iyi. Burası zaten çok güzel. Eve gelmiş gibi hissediyorum kendimi" dedi.

BİR KAZA YAŞAMADIM

Yeni diziye başlayacağını belirten şarkıcı, "Dizi eylülde başlayacak. Fırsat buldukça binicilik okuluna gidiyorum. Profesyonelliği sağlamak için çok fazla atın üzerine çıkmak gerekiyor. Elimden geldiğince yapıyorum. Çok şükür bir kaza yaşamadım" diye konuştu.

KAFAMIZDA TARİH YOK

Fatih İçmeli'yle haziran ayında nişanlanan Gürman, "Düğün tarihi belli mi?" sorusuna, "İşler bittikten sonra planlayacağız. Kafamızda bir tarih yok. Hayırlısı olsun" yanıtını verdi.

Ece Seçkin'e sahnede telefon fırlatılmasına şarkıcı, "Çok üzüldüm. Bana da telefon attılar. Çok şaşırıp, arkadaşlarım hemen müdahale etti. Bana telefon isabet etmemişti. Sahnede olan kişinin bunlara sinirlenmesi çok normal. Şarkı söylerken yaralanma söz konusu… Kim olsa tepki gösterir. Sevgi gösterisi sarılarak ve çiçeklerle olmalı… Gittiğim yerlerde çok peştamal hediyesi alıyorum. Fotoğrafımızın üzerine bastıkları kupalar geliyor" ifadelerini kullandı.

BEN DE ŞAŞIRIYORUM

Gürman, "Bazı isimler YouTube'da dünyaca ünlü isimleri geride bırakıyor. Tıklanmaların gerçek olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna ise, "Samimi olmak gerekirse ben de şaşırıyorum. Biraz şişirme olabilir. Ben 14-15 yıldır organik olarak ilerledim. Dijital mecrada planlamış ve stratejik şeyler yapmadım. Mesela 'Ayaz Geceler' umduğum tıklanmanın altında kaldı ama sahnede çok istek alıyorum. Bazılarının gerçek dışı olduğuna inanıyorum" cevabını verdi.

MÜZİKAL HAYALİM VAR

Hem oyunculuk hem de sahnede yapmaktan zorlanmadığını belirten Gürman, "Oyunculuk yaparken de şarkı söylemek istiyorum. Şarkı söylerken de sanki bir tiyatro sahnesinde gibiyim. İnşallah müzikal olur. Yıllardır istiyorum. Kendimi ifade edebileceğimi düşündüğüm alan" dedi.