Ali Sürmeli, intihar eden annesi hakkında ilk kez konuştu: Kendi oyunculuğunda bıkıp intihar etti - Son Dakika
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Ali Sürmeli, intihar eden annesi hakkında ilk kez konuştu: Kendi oyunculuğunda bıkıp intihar etti

10.12.2022 10:22

Oyuncu Ali Sürmeli, katıldığı programda eylül ayında intihar eden annesi hakkında konuştu. Annesinin kendi hayatında bir oyuncu olduğunu söyleyen Sürmeli, "Annem kendi oyunculuğundan bıkıp usanınca intihar etti" dedi.

Birçok başarılı yapımda yer alan tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin annesi eylül ayında evinin bahçesinde kendisini ağaca asarak yaşamına son verdi. Anne acısıyla yıkılan başarılı oyuncu Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında hem kendi sağlık durumundan hem de annesinin intiharından bahsetti.

"ANNEM KENDİ OYUNCULUĞUNDAN BIKINCA İNTİHAR ETTİ"

Annesinin intiharıyla sarsılan oyuncu, "Annem müthiş bir oyuncuydu. Ben de anneme benziyormuşum. Annem sahneye hiç çıkmadı, hayatta oynardı. Bir gün dayanamayarak anneme bir bana Oscar verirlerse sen getireceğim demiştim. Ölene kadar da bu annemin aklına geldi. Annem oyunculuğundan kendi bıkıp usandı ve intihar etti. Benim sonum öyle olmasın diye o yaptı herhalde" dedi.

Ali Sürmeli, intihar eden annesi hakkında ilk kez konuştu: Kendi oyunculuğunda bıkıp intihar etti

"BEYİN AMELİYATINDAN SONRAKİ HALİMDEN ÇOK MEMNUNUM"

Düvenci'nin "Seni bir dingin görüyorum" sözleri üzerine kendi sağlık durumundan bahseden Ali Sürmeli, "İki sene önce bir ameliyat yaptılar ve beynimde ne varsa aldılar. Doktorum 'bundan sonra başka bir hayat yaşa' dedi. 2 sene önce beyin kanaması geçirmişim. Bu ameliyat benim için bir dönüm noktası oldu. Ameliyattan sonraki halimden çok memnunum çünkü öncesinde hep başım ağrıyordu. 10 yaşından beri çektiğim baş ağrısından dolayı gitmediğim doktor kalmadı. Ameliyattan sonra hiç baş ağrım olmadı" ifadelerini kullandı.

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Ali Sürmeli, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ali Sürmeli, intihar eden annesi hakkında ilk kez konuştu: Kendi oyunculuğunda bıkıp intihar etti - Son Dakika


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