Oyuncu Aslıhan Gürbüz'den, çiftetelli şov! Kardeşinin düğününde pistten inmedi

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı.

KARDEŞİ İLE BENZERLİĞİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti.