Oyuncu Berker Güven'den 16 yaş küçük olduğu sevgilisi Nihal Yalçın için doğum günü paylaşımı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun - Son Dakika
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Oyuncu Berker Güven'den 16 yaş küçük olduğu sevgilisi Nihal Yalçın için doğum günü paylaşımı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun

30.03.2023 09:50

Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle pozlarını paylaşan Güven "Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim iyi ki doğmuşsun. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" şeklinde konuştu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinin başrol oyuncusu Berker Güven, uzun zamandır meslektaşı Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor. 28 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 42. yaşına basan sevgilisinin doğum gününü kutladı.

"KALBİMİN GÜN IŞIĞI, ÖZELİM"

Aralarında 16 yaş bulunan ünlü çift, uzun yıllardır devam ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Instagram hesabından sevgilisiyle pozlarını yayınlayarak doğum gününü kutlayan Berker Güven, aşkını haykırarak "Çok seviyorum. Kalbimin gün ışığı, özelim, meleğim, biriciğim. İyi ki doğmuşsun Nino'm. Dilediğin her şey gerçekleşsin güzeller güzeli sevgilim" notunu düştü.

Nihal Yalçın da aynı kareleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun
Oyuncu Berker Güven, kendisinden 16 yaş büyük aşkı Nihal Yalçın'ın doğum gününü kutladı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun
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Üç Kız Kardeş, Berker Güven, Nihal Yalçın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Berker Güven'den 16 yaş küçük olduğu sevgilisi Nihal Yalçın için doğum günü paylaşımı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Berker Güven'den 16 yaş küçük olduğu sevgilisi Nihal Yalçın için doğum günü paylaşımı: Biriciğim iyi ki doğmuşsun - Son Dakika
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