Blu TV'de ekranlara gelen "Saygı" dizisi 1. sezonuyla büyük ilgili toplamıştı. Dizinin bugün gerçekleştirilecek olan 2. sezon galasından acı haber geldi.

Dizinin başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babası Bora Kuzum vefat etti.

Saygı dizisinin yönetiminden gelen habere göre, dizinin gösterimi gerçekleşecek ancak pek çok oyuncu galada bulunmayacak.

Başrol oyuncusu Boran Kuzum'un babasının cenazesi ise dün Ankara'da defnedildi. (Medyatava)