Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum - Son Dakika
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Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum

02.10.2022 22:14
Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum

Oyuncu Demet Özdemir'le 28 Ağustos'ta muhteşem bir düğünle evlenen şarkıcı Oğuzhan Koç'un nikah şahidi yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in yerine Acun Ilıcalı olmuştu. Oğuzhan Koç'un Eser Yenenler'i nikah şahidi yapmaması çok konuşulmuştu. Eser Yenenler konu ile ilgili sessizliğini günler sonra bozdu.

Oyuncu Demet Özdemir (30) ile şarkıcı Oğuzhan Koç (37) 28 Ağustos'ta Six Senses Hotel'de dünyaevine girmişti. Düğünde 3 gelinlik giyen Demet Özdemir'in tercihleri ve Oğuzhan Koç'un boyunu uzatmak için giydiği yüksek tabanlı ayakkabıları çok konuşulmuştu. Nikahta Demet Özdemir'in nikah şahidi Çilek Kokusu, No309 ve Erkenci Kuş dizilerinin yapımcısı ve Gold Film'in sahibi Faruk Turgut olmuştu. Oğuzhan Koç'un nikah şehitliğini ise yakın arkadaşları İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler'in yerine Acun Ilıcalı yapmıştı. Koç'un, Ilıcalı'yı nikah şahidi yapması ise eleştirilere neden olmuştu. Eser Yenenler'den konu ile ilgili açıklama geldi.

Eser Yenenler, yakın dostu Oğuzhan Koç'un Demet Özdemir'le evlenirken nikah şahidi olmamasına Doğu Demirkol'un sunuculuğunu üstlendiği "Alelade Show" programında açıklık getirdi. Eser Yenenler, "Oğuzhan Koç'u nikah şahidi yapmana rağmen, Oğuzhan Koç'un seni nikah şahidi yapmamasına bozuldun mu?" sorusuna cevap verdi.

"BİZ BUNU ÖNCESİNDE KONUŞTUK, HALLETTİK"

Doğu Demirkol'un sorusu üzerine Eser Yenenler şu açıklamayı yaptı:

"Hiç bozulmadım. Biz bu konuyu konuştuk zaten öncesinde. İbrahim'in düğününde nikah şahidi Oğuzhan Koç ve ben olduk diye, Oğuzhan Koç'un düğününde de bizim olmamızı beklediler. Biz öncesinde konuştuk, Yılmaz Erdoğan ile Acun abi nikah şahidi olacaktı. Yılmaz Erdoğan düğüne gelemiyordu, son anda geldi. O yüzden de Acun abi olsun dedi. Bizim aramızda hiç problem değildi bu yani. Böyle güzel bir evlilik durumu varken bu olayın bu kadar büyümesi... Bizim aramızda olmayan problemin büyümesine şaşkınım. Konu anlamsız bir yere gitti. Bizim hayatımızda Acun abinin yerini Seda Hanım da bilir. Abimiz, arkadaşımız gibi. Yılmaz Erdoğan nasıl babamız gibi, Acun abi de arkadaşımız."

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eser Yenenler'den Oğuzhan Koç Ve Demet Özdemir'in Nikah Şahitliği İçin İlk Yorum - Son Dakika
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