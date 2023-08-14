Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.08.2023 12:27

Ekranların sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün uzun yıllardır Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu bu sabah yaşamını yitirdi. 69 yaşında vefat eden Süleyman Ergüçlü, Kıbrıs'ta defnedilecek. Eşinin ölümüyle yıkılan Neşe Ergüçlü, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak başsağlığı diledi. Hazar Ergüçlü ise henüz bir açıklama yapmadı.

Ekranların sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün uzun yıllardır Kıbrıs Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yapan babası Süleyman Ergüçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu bu sabah yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesini yasa boğan Süleyman Ergüçlü, uzun yıllardır yaşadığı Kıbrıs'ta defnedilecek.

"BU SABAH EVİMİZDE VEFAT ETTİ"

69 yaşında vefat eden eşinin ölümüyle yıkılan Neşe Ergüçlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreniyle ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. Baba acısı yaşayan Hazar Ergüçlü'den henüz bir paylaşım gelmedi.

Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti
Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti
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Hazar Ergüçlü, Kıbrıs, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün babası hayatını kaybetti - Son Dakika
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