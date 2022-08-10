Bölgenin dünya standartlarının üstünde bir rüzgara sahip olduğunu belirten Pekser, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin 'e de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Ayvalık'ta Sörf Okulu Açıyor - Son Dakika

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