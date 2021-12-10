Üye Girişi
Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu? - Son Dakika

Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?

10.12.2021 13:22
Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?

En son Zalim İstanbul dizisinde rol alarak izleyici karşısına çıkan oyuncu Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret ve taciz içerikli mesajlar gönderdiği gerekçesiyle yargılanan sanık hakkında mahkemeden karar çıktı. Sanık "cinsel taciz" suçundan adli para cezasına çarptırıldı.

Mine Tugay'a sosyal medya üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen 23 yaşındaki Yusuf Bozkurt'un "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı bulunan sanık Yusuf Bozkurt katılırken, müşteki Mine Tugay'ın avukatı Elif Özpağda salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Özpağda, "Sanığın tanımasa dahi müvekkilime hakaret ve taciz içeren mesajlar attığı açıktır" diyerek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaası sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müşteki Mine Tugay'a yönelik eyleminden dolayı 'cinsel taciz' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan sanık, mesajın gönderildiği hesabın kendisine ait olduğunu ancak hesabının çalındığını öne sürerek suçlamayı kabul etmedi.

PARA CEZASI ALDI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yusuf Bozkurt hakkında 'hakaret' suçundan dava açılmışsa da sanığın eyleminin 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek sanığı 5 bin 400 lira adli para cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşunu dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Oyuncu Mine Tugay, 1 Kasım 2019 tarihinde 'Instagram' isimli sosyal medya platformundaki hesabı üzerinden hakaret, küfür ve taciz içerikli mesajlar gönderen Yusuf Bozkurt isimli kişiden şikayetçi olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bozkurt hakkında, "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu?

Mine Tugay, Taciz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu? - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım 13:10 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi 13:06 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır 13:04 İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek 13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu 12:36 Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı 11:55 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisinden Boğaz Köprüsü'nün ortasında evlilik teklifi aldı TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz 11:10 TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı 10:40 Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı

Son Dakika Haberleri
13:09 Güzel voleybolcu Zehra Güneş'ten dikkat çeken paylaşım
13:07 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu
13:05 Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi
13:03 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira
13:01 Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'den alkış toplayan hareket! Kimsesiz çocukları mutlu edecek
13:01 Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış
12:48 Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi: Bağımsız tıp kuruluşları bu beyefendiyi incelesin
12:38 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı
12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz
12:20 Uzman çavuşu öldüren kadın: Çıplak fotoğraflarımı internete koyacaktı, o yüzden öldürdüm
"Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım "Omicron'un hedefinde 5 yaş altı çocuklar var" diyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Yalnızca dün 50 yakınımdan telefon aldım         
13:22
Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu         
13:08
Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira         
13:04
Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış Ali Babacan'dan "Sevemedim Kara Gözlüm" şarkısına alkış         
13:01
Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı         
12:39
Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz         
12:21
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma         
18:39
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 13:28:21. #1.13#
SON DAKİKA: Oyuncu Mine Tugay'ı taciz etmişti! Cezası ne oldu? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement