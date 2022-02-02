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Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim - Son Dakika

Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim

02.02.2022 15:17

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan oyuncu Müfit Can Saçıntı, yıllar önce saatlerce ayakkabı boyacılarını seyrettiğini itiraf etti. Müfit Can Saçıntı'nın anlattıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu ise "Ayak fetişi misin?" sorusunu sordu. Saçıntı, "Ayakkabı fetişi olabilirim." itirafında bulundu.

Mandıra Filozofu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluk döneminden bahseden oyuncu, bir takıntısını da anlattı.

"AYAKKABI BOYACILARINI BIKTIRANA KADAR ONLARI İZLİYORDUM"

Çocukluk döneminde hep ayakkabı boyacılarını izlediğinden bahseden oyuncu, "Ayakkabı boyacılarını seyretmeye bayılıyordum. Adamın tepesinde duruyordum ve bıktırana kadar izliyordum. Ne hissettirdiğini bilmiyorum ama o fırçaları falan izlemek hoşuma gidiyordu. Adamlar da haklı olarak rahatsız oluyordu. Kovdukları zaman da gidip bir tur atar yine gelir seyrederdim" dedi.

Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra anlattı: Ayakkabı boyacılarını bıktırana kadar izlerdim

"AYAKKABI FETİŞİ OLABİLİRİM"

Saçıntı'nın anlattığı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kalaycıoğlu is" "Ayak fetişi misin?" diye sordu. Ayak fetişi olmadığını belirten ünlü isim "Ayakkabı fetişi olabilirim. Günümüzde de hiç dikkat etmiyorum. Bu durumumu psikanalizler açıklayabilir belki" cevabını verdi.

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Müfit Can Saçıntı, Mandıra Filozofu, Çocukluk, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim - Son Dakika
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