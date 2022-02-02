Oyuncu Müfit Can Saçıntı yıllar sonra itiraf etti: Ayakkabı fetişi olabilirim

Mandıra Filozofu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk oldu. Çocukluk döneminden bahseden oyuncu, bir takıntısını da anlattı.

"AYAKKABI BOYACILARINI BIKTIRANA KADAR ONLARI İZLİYORDUM"

Çocukluk döneminde hep ayakkabı boyacılarını izlediğinden bahseden oyuncu, "Ayakkabı boyacılarını seyretmeye bayılıyordum. Adamın tepesinde duruyordum ve bıktırana kadar izliyordum. Ne hissettirdiğini bilmiyorum ama o fırçaları falan izlemek hoşuma gidiyordu. Adamlar da haklı olarak rahatsız oluyordu. Kovdukları zaman da gidip bir tur atar yine gelir seyrederdim" dedi.

"AYAKKABI FETİŞİ OLABİLİRİM"

Saçıntı'nın anlattığı karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kalaycıoğlu is" "Ayak fetişi misin?" diye sordu. Ayak fetişi olmadığını belirten ünlü isim "Ayakkabı fetişi olabilirim. Günümüzde de hiç dikkat etmiyorum. Bu durumumu psikanalizler açıklayabilir belki" cevabını verdi.