Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın evliliği 3 sene sürdü! Tek celsede boşandılar... - Son Dakika
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Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın evliliği 3 sene sürdü! Tek celsede boşandılar...

07.07.2022 11:03

2019 yılında Erol Özmandıracı ile nikah masasına oturan oyuncu Naz Elmas'ın evliliği 3 sene sürdü. Elmas, kendisinden 17 yaş büyük olan Özmandıracı'dan tek celsede boşandı.

15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı'nın bir süredir fikir anlaşmazlıkları yaşadıkları ve boşanma kararı aldığı iddiası konuşuluyordu. Evlilikleri hakkında sessiz kalan çift, dün anlaşmalı olarak boşandı.

ÇOCUK FİKRİ ANLAŞMAZLIK ÇIKARDI

İddiaya göre; Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı. Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" deyince ipler koptu. Evliliklerini kurtaramayan çift mahkemeye başvurdu. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı dün Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı.

2014-2015 yıllarında Emre Kıramer ile evli kaldı. İkinci evliliğini 2019 yılında Erol Özmandıracı ile gerçekleştirdi. Elmas'ın bu evliliği de 3 yıl sürdü.

Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı tek celsede boşandı
Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı tek celsede boşandı
Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı tek celsede boşandı
Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı tek celsede boşandı
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Kaynak: Snob Magazin

Naz Elmas, Aralık, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın evliliği 3 sene sürdü! Tek celsede boşandılar... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın evliliği 3 sene sürdü! Tek celsede boşandılar... - Son Dakika
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