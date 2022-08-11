Takipçilerine, " Bu yıl yaşımı kutlarken ( 13 Ağustos) dileklerim hayallere dokunsun istedim. Bu yüzden doğum günümü, 50 yılını kutlayan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile paylaşıyorum. Hadi hep birlikte Cerebral Palsy'li çocuklarımızın hayallerinin gerçekleşmesine destek olalım, geleceklerine ışık tutalım. Bağış linkimi bio'mda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için @cerebralpalsytr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. " diyerek seslendi.

Kaynak: Snob Magazin

Özge Özberk, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Özge Özberk'ten Doğum Günü Paylaşımı - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.