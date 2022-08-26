Oyuncu Pelin Karahan tatil dönüşü fiyatlardan yakındı: Lahmacun ve ayran 500 lira - Son Dakika
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Oyuncu Pelin Karahan tatil dönüşü fiyatlardan yakındı: Lahmacun ve ayran 500 lira

26.08.2022 17:56

Tatil dönüşü soluğu Nişantaşı'nda alan oyuncu Pelin Karahan, fiyatlardan şikayet etti. Tatilde daha çok evde yediklerini ve restoranların çok pahalı olduğunu ifade eden Karahan, bu yıl bir lahmacun ve ayranın 500 liraya satıldığını söyledi.

Oyuncu Pelin Karahan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bodrum'dan geldiğini ve uçaktan iner inmez eksiklerini gidermek için alışverişe çıktığını söyleyen Karahan, bu yıl bir lahmacun ve ayranın 500 liraya satıldığı tatil yöresindeki pahalılıktan dert yandı.

"EVDE YEMEK DAHA UYGUN"

Kendi yazlığının plajından denize girdiğini söyleyen Pelin Karahan "Bodrum'da nüfus olarak bir yoğunluk var tabii ama biz yazlığımızda olduğumuz için bizi pek etkilemedi. Ben kendi evimde plajımızdan girdiğim için beachlere gitmedim. Ama tabii fiyatlar çok uçuk! Özellikle restoranlar... Biz daha çok evde yedik. Evde yemek daha uygun yani" şeklinde konuştu.

"KISA SÜREDE 10 KİLO VERDİM"

Geçtiğimiz yıldan bu yana 10 kilo vererek adeta bambaşka bir görünüme kavuşan Pelin Karahan, eski fotoğraflarına bakınca şimdi daha iyi hissettiğini belirtip "Kısa sürede 10 kilo verdim. Eski fotoğraflarıma bakınca yüzüm daha tombuldu, şu an daha iyi hissediyorum" dedi.

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Kaynak: Snob Magazin

Pelin Karahan, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Pelin Karahan tatil dönüşü fiyatlardan yakındı: Lahmacun ve ayran 500 lira - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oyuncu Pelin Karahan tatil dönüşü fiyatlardan yakındı: Lahmacun ve ayran 500 lira - Son Dakika
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