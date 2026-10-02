Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla yan yana! - Son Dakika
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Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla yan yana!

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Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla yan yana!
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Paris Moda Haftası'na katılan Sümeyye Aydoğan, “Élite” dizisiyle dünya çapında tanınan İspanyol oyuncu Ester Expósito ile bir araya geldi. İki oyuncunun yan yana karesi dikkat çekerken, Aydoğan'ın görünümüyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

Paris Moda Haftası'na Türkiye'den katılan ünlü isimlere Sümeyye Aydoğan da katıldı. Son dönemde “Yeraltı” dizisinde canlandırdığı Sultan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Paris'teki etkinliklerden birinde İspanyol yıldız Ester Expósito ile objektif karşısına geçti. 

Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla yan yana!

ÉLITE'NİN YILDIZIYLA YAN YANA GELDİ

Aydoğan'ın yan yana geldiği Ester Expósito, dünya çapında geniş izleyici kitlesine ulaşan “Élite” dizisindeki Carla karakteriyle tanınıyor. İki oyuncunun siyah ağırlıklı kıyafetleriyle verdiği kare, Paris Moda Haftası'ndan öne çıkan görüntüler arasına girdi. 

YORUMLAR SÜMEYYE AYDOĞAN'A YAĞDI

İkilinin fotoğrafının ardından kullanıcılar özellikle Sümeyye Aydoğan'ın görünümüne ilişkin yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar Türk oyuncunun karede Expósito'dan daha fazla dikkat çektiğini savundu. 

Oyuncu Sümeyye Aydoğan dünya yıldızıyla yan yana!

PARİS MODA HAFTASI'NA TÜRK OYUNCULAR DAMGA VURDU

28 Eylül'de başlayan Paris Moda Haftası'nda Sümeyye Aydoğan'ın yanı sıra Serenay Sarıkaya, Demet Özdemir ve Aslıhan Malbora gibi Türkiye'den isimler de farklı etkinliklerde yer aldı. Moda haftası 6 Ekim'e kadar devam edecek.

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