Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Tamer Karadağlı'nın bir ayakkabı takıntısı olduğu ortaya çıktı.
Evde ayakkabılarıyla dolaşan oyuncu, sadece banyoya gireceği zaman ve yatağa gireceği anlarda ayakkabısını çıkartıyor. Bu takıntısı nedeniyle misafirlikte de sıkıntı yaşayan Karadağlı, ayakkabıları çıkarılması istendiğinde kapıdan döndüğü öğrenildi.
Ayak görmekten hoşlanmayan 54 yaşındaki Karadağlı, parmak arası terliklere de asla tahammül edemiyor.
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor - Son Dakika Magazin