Set Yoruyor Ama Çok Özledim - Son Dakika
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Set Yoruyor Ama Çok Özledim

23.08.2022 23:56
Set Yoruyor Ama Çok Özledim

Oyuncu Uğur Güneş, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Güneş, "Ser bizi yorsa da çok özledim" dedi.

Son olarak "Kanunsuz Topraklar" dizisi ile ekranlarda olan Uğur Güneş, dizinin reytinglerinin kötü gitmesiyle birlikte ekranlara veda etmişti.

Bir süredir tatilde olan oyuncu, yakın zamanda setlere döneceğini söyledi. Henüz hangi kanalda yayın hayatına gireceği belli olmayan "Kanunsuz" adlı dizi ile ekranlara dönmeye hazırlanan Ugur Güneş, "Güzel bir tatil yaptım. Enerji topladım. Yaklaşık iki hafta sonra sete başlıyoruz. Keyfim çok yerinde, setler bizi yorsa da çok özledim." dedi.

Dizi için adı geçen diğer oyuncular arasında Mert Turak, Edip Tepeli ve Sevda Erginci gibi isimler var.

YORUMLAR
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Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı Doğuş İranlı Şarkıcı Sanaz Kalkhorani ile Düet Yaptı Geleneksel yöntemle üretip dört bir yana pazarlıyorlar Geleneksel yöntemle üretip dört bir yana pazarlıyorlar
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Set Yoruyor Ama Çok Özledim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Set Yoruyor Ama Çok Özledim - Son Dakika
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